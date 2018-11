Tvrdík o plánech Slavie: noví majitelé z Číny, Nezmar ve vedení FAČR

Spolu jsme silnější – tak zní známé motto pražské Slavie. Teď chce ale mít ještě větší moc. Jak na hřišti, tak mimo ně. Prvním krokem ke změnám je definitivní převzetí Slavie státní společností CITIC Group. Ta musela do děje vstoupit kvůli dluhům CEFC, a tím pádem začala fakticky ovládat i financovat Slavii. „Proces, kdy CITIC přebírá všechna česká aktiva společnosti CEFC, je těsně před dokončením. Mohou to být dny nebo několik málo týdnů,“ říká předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Mezitím se už rozjela nejužší spolupráce s klubem Kuoan Peking, s nímž Slavia uzavřela dohodu o strategické spolupráci. O jeho vlastnictví se CITIC dělí s developerskou skupinou Sinobo Group, která získala 65 procent akcií. Podobný scénář jako v Číně se odehraje i nyní, jen na české půdě. „Až bude právně a technicky dokončena etapa převzetí, je velmi pravděpodobné, že vlastnická struktura Slavie bude odpovídat té, která je v sesterském klubu,“ potvrzuje Tvrdík.

K žádným zásadním opatřením to však podle něho nepovede. Už nyní má Sinobo, v jehož čele stojí Čou Ťin-chuej, na dění ve Slavii zásadní vliv. Větší než CITIC. „Nezměnilo by to nic. S předsedou představenstva Sinobo velmi úzce komunikujeme, a když to řeknu jednoduše, v duálním působení obou společností ve fotbale má lídrovskou roli. Řídí jejich fotbalový rozvoj a v této chvíli je už mým partnerem ohledně rozvoje Slavie,“ popisuje Tvrdík.

Nástup CITIC a propojení se Sinobo je nicméně znát na gradaci ambic pražského velkoklubu. Tou zásadní je ligové prvenství. Tvrdík dokonce prohlásil, že pokud se to nepovede, ve Slavii skončí. Platí tenhle závazek? „Nepochybně,“ reaguje první muž Slavie. „Úkol je naprosto jednoznačný: absolutní koncentrace na zisk titulu.