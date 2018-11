Chci být ještě lepší, vzkázal Júsuf po dvou gólech. Co říká na fanoušky?

Jak vám bylo po zápase, v kterém jste těžko mohl udělat něco líp, přesto jste prohráli?

„Měl jsem smíšené pocity. Dal jsem dva góly, jenže jsme prohráli. Dělal jsem, co jsem mohl. Škoda, že nemáme ani bod.“

Po prvním poločase jste vedli, ale po přestávce jste nechali Teplice otočit zápas. Co se s Bohemians stalo?

„Těžko se mi to takhle brzy po utkání popisuje. Snad jen ve zkratce: chybovali jsme. A protože těch chyb bylo hodně, prohráli jsme.“

Po včerejšku už máte na kontě pět gólů v české lize. Cítíte na sobě progres?

„Užívám si, že tady můžu hrát, a snad je to na mně vidět. Upřímně, bylo pro mě těžké se přesunout z Bahrajnu do Česka, ale postupně si zvykám. Na život i na fotbal, každý týden si to sedá víc a víc. Jsem rád, že dostávám prostor a už hraju celé zápasy. Snad budu ještě lepší.“

Taky si vás oblíbili fanoušci, často skandují vaše jméno. Zahřeje to v chladném počasí, na které nejste z Bahrajnu zvyklý?

„Miluju naše fanoušky, pokaždé ze mě vyždímají maximum. Křičí moje jméno a chci se jim odvděčit, chci střílet ještě víc gólů. A ta zima? Peru se s tím, v mojí zemi takové počasí nebývá. Uvidím, co se mnou provede sníh.“ (usmívá se)

