Výhra na Baníku? Štěstí to nebylo, hlásí autor gólové parády Kopic

„Snažil jsem se obstřelit hráče, že to z toho spadl takový gól, z toho jsem šťastný,“ těšilo Kopice. „Dobře bylo, že mi to Limba (Limberský) dal a kluci mi tam odtáhli obránce. Ti se zatáhli a já tam měl docela hodně prostoru. Otevřelo se to přede mnou, tak jsem to zkusil, hezký gól.“

Baník měl také šance, kopal penaltu. Byla to výhra se štěstím?

„No tak se štěstím, Alda (Hruška) to dobře vychytal. Štěstí to nebylo. Chytil dobře penaltu, pak tam byl Fillo na zadní tyči, to byl taky super zákrok Aleše. My taky měli šance, já jednu, kdy to Laštůvka chytil patou. Odrazilo se to na Řízka (Řezníka) a ten měl hlavičku na malém vápně. Pak tam měl Kuba Řezníček šanci, kdy jsme mohli zápas zlomit... Ve finále jsme šancí měli víc. V tomhle utkání se samozřejmě mohlo vítězství překlonit na každou stranu.“

Hráli jste bez zraněného Krmenčíka, jaká byla spolupráce s Řezníčkem na hrotu?

„Krmi nám bude chybět, to si nebudeme říkat, že ne. Góly a výkony jasně hovořily za něj. Kuba (Řezníček) s Chorasem (Chorým) teď mají velkou šanci jej nahradit.“

Brali jste ligový duel s Baníkem jako odvetu za MOL Cup, který Baník v Plzni vyhrál 3:2?

„Samozřejmě jsme jim to chtěli vrátit. Víme, že v Plzni to byla předehra, ještě tam byly docela velké emoce. O to víc jsme byli nahecovaní, že jsme jim to chtěli vrátit. A nakonec se to povedlo.“

