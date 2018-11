Skuhravý po debaklu Dukly: Vrátili jsme se zpátky na začátek

Šest gólů Dukla neinkasovala ani v temném období na začátku sezony, když prohrála sedmkrát za sebou. Jak si vysvětlujete krach s Jabloncem?

„Doplatili jsme na tragický až tragikomický vstup do zápasu. Do poslední minuty jsme pak sklízeli, co jsme zaseli. Přerod týmu po prvních šesti sedmi soutěžních zápasech byl hodně rychlý, bylo mi to trochu divné. Teď jsme se znovu vrátili na začátek.“

Proč?

„Třeba proto, že když prohráváme 0:1, tým zatím nemá sílu, aby se s tím dokázal popasovat. Plodíme pak chyby, které normálně neděláme.“

Nebyly dvě vysoké porážky dané i silou soupeřů? Slavia i Jablonec patří do elitní šestky.

„Musíme si přiznat, že na Slavii a Jablonec v našem momentálním rozpoložení nemáme. Ale nemůžeme propadat skepsi, musíme se připravit na další zápasy. Pro mě to znamená taky to, že musím dál poznávat tým i jednotlivé hráče.“

Nešokoval vás mizerný výkon v defenzivě? Po vašem nástupu se Dukla zvedla, ale teď jste během dvou zápasů dostali deset gólů.

„Primárně je to tím, že na hřišti neděláme to, co jsme dělali v prvních pěti ligových zápasech. Mám pocit, že si se silnými soupeři jdeme jen tak zahrát, a když to nevyjde, nic se nestane. Nebyla tam obvyklá zarputilost.“

Čím to?

„I pro mě je to otázka. V týdnu takovému kolapsu nic nenasvědčovalo.“

Jsou na porážce s Jabloncem pozitivní alespoň dva vstřelené góly?

„O poločase nemělo smysl za stavu 0:3 křičet. Dali jsme si úkol, že chceme vyhrát aspoň druhý poločas. Už od 30. minuty jsme se snažili, ale to, jak jsme vstoupili do zápasu, nás odměnilo. Fotbal je v tomhle spravedlivý.“

Mimochodem, co jste říkal na drsný zákrok vašeho stopera Jána Ďurici, jenž zranil a vyřadil ze zápasu jabloneckého záložníka Lukáše Masopusta?

„Byl to ostrý zákrok, ale jak znám Ďuriho, nebyl v tom úmysl soupeři ublížit. Masopusta je mi líto.“

