Sestavy na derby? Sparta 3-5-2 skoro bez Čechů, Slavia s Matouškem

Podle informací deníku Sport by pro Spartu mohla být varianta rozestavení 3-5-2, při které by se do stoperské trojice postavili Uroš Radakovič, Lukáš Štetina a Costa Nhaimonesu. Lajny by dostali na starost Alexandru Chipciu a Eldar Čivič, střed pole by obsáhlo doma velice nebezpečné trio Martin Frýdek, Guélor Kanga a Nicolae Stanciu.

Velký otazník má domácí sportovní ředitel a hlavní trenér Zdeněk Ščasný naopak v útoku. O Benjaminu Tettehovi není pochyb, nejlepší střelec Sparty v sezoně nebude chybět. Vedle něj by se ovšem mohl postavit Matěj Pulkrab, což by znamenalo odsun kapitána Josefa Šurala jen mezi náhradníky. Zkušený útočník se potýká s propadem formy, na přesný zásah čeká už dva měsíce. Pulkrab je navíc důrazným typem útočníka, na skálopevnou defenzivu Slavie by mohl platit víc.

To Jindřich Trpišovský s vysokou pravděpodobností vyšle armádu, která v posledních týdnech vyhrála několik důležitých bitev. Tedy s Ondřejem Kúdelou na stoperu a Janem Matouškem v útoku. Pouze na lavičce pak zřejmě skončí Milan Škoda a Simon Deli.

Která ze zbraní obou gigantů bude mít nakonec navrch? Jasno bude už dnes před sedmou večerní.