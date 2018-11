Souček: Dát gól na Spartě je úžasné, o půli jsme se trochu seřvali

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Slavia: Domácí zase neuhlídali roh! Souček srovnal na 2:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Berete remízu?

„Před zápasem jsme samozřejmě chtěli výhru, chtěli jsme se v tabulce urvat a mít trochu náskok. Ale do 60. minuty to nebyla žádná sláva a až pak jsme začali trochu hrát. Po takovém vývoji musíme bod brát.“

Co prožívá slávistický odchovanec, když vstřelí vyrovnávací gól na Spartě?

„Je to určitě víc než jiný gól. Derby je pro mě vrchol od mala, zápasy proti Spartě si pamatuju, co jsem ve Slavii. Dát gól na Spartě je úplně úžasné. Jsem šťastný, že jsem zachránil remízu. Je to jeden z mých nejdůležitějších gólů.“

Čím to, že jste se do zápasu nemohli dlouho dostat?

„Nevím, musíme se podívat na video. Ale nehráli jsme od první minuty moc dobře, byl to hodně soubojový zápas. Navíc hráči jako Kanga nebo Stanciu měli hodně prostoru. Chtěli jsme Spartu presovat, ale vůbec se nám to nedařilo. Ale dali jsme první gól a mohli přidat i druhý na 2:0, to by byl velký zlom, ale trefili jsme tyčku. Sparta pak vstřelila v posledních pěti minutách prvního poločasu dva góly, to nás hodně srazilo.“

Vy jste se dvakrát prosadili po rohovém kopu. Cítili jste, že je to slabina Sparty? Připravovali jste se na to nějak speciálně?

„V tomhle směru jsme se připravovali stejně jako na každý jiný zápas. Ale Sparta má hodně vysokých hráčů, takže je s podivem, že jsme takto dali dva góly. Chtěli jsme je dát jinak, ale aspoň jsme je dali takhle.“

Zdá se, že dáváte góly jen proti silným soupeřům, že? Předtím jste se v této sezoně trefil dvakrát jen proti Plzni.

„Je to tak, tuhle sezonu to tak mám. Plzeň i Sparta jsou pryč, ale doufám, že to nepřestane. Jsem rád, že jsem to prolomil, měl jsem dost šancí už předtím. Doufám, že mi to začne padat.“

Máte stejně bodů jako Plzeň a na třetí Spartu náskok sedm bodů. Zajímavý rozdíl, že?

„Ale je strašně moc kol do konce, bude i nadstavba, to dělá hodně. Chtěli jsme mít na Spartu deset bodů náskok, ale bod na Spartě není nikdy zase tak málo. I ostatní týmy jsou ve hře.“

Co se dělo o poločase v kabině?

„Nebyla to žádná sláva. Prohrávali jsme po gólech z posledních minut. Trochu jsme se i seřvali. Padlo tam toho hodně, třeba to, co jsme tu dokázali před půl rokem, tedy vyrovnání z 0:3 na 3:3. Chtěli jsme to otočit. Hodně jsme se povzbudili. Prvních deset minut ve druhém poločase to nebylo ono, pak už jsme se do toho dostali.“

Vyčítali jste Traorému ruku při penaltě?

„Ne, nevyčítali. Každý udělá chybu, jednou ji udělá ten, podruhé ten. Musíme si na to dát pozor v dalším zápase. Ale tohle je fotbal, jsme jeden tým. Nevyčítáme si to.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Tetteh, 45+2. Kanga Hosté: 36. Kúdela, 70. T. Souček Sestavy Domácí: Nita – Chipciu, Radaković, Štetina, Civić – Stanciu (C), Kanga, M. Frýdek, Plavšić – Pulkrab (52. Josef Šural), Tetteh (64. Mebrahtu). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela (52. Deli), Ngadeu, Bořil – T. Souček, Traoré (46. Baluta) – Stoch, Hušbauer (C) (62. Sýkora), Zmrhal – Olayinka. Náhradníci Domácí: Heča, Costa, Kaya, Sáček, Mebrahtu, Šural, Vatajelu Hosté: Deli, Matoušek, Sýkora, Baluta, Mešanović, Kovář, Frydrych Karty Domácí: Kanga, Radaković, Chipciu Hosté: Ngadeu, Kúdela, Traoré, T. Souček, Olayinka Rozhodčí Ardeleánu – Nádvorník, Moláček Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 17 398 diváků

