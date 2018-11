Rozhodčí Ardeleanu o derby: Zvažoval vyloučení? Řešil pokřik Jude Slavie?

Video k článku 720p 360p REKLAMA Emoce i kontroverze. Podívejte se na pikantní momenty derby VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste se na derby připravoval?

„Týden jsem nečetl noviny… Potřeboval jsem zůstat koncentrovaný. Šlo o moje první derby, je to velké utkání. Nějaké významné zápasy už za sebou mám, ale derby je jedno. Snad se to povedlo.“

Dával jste si na někoho zvláštní pozor?

„Mám vyhlédnuté hráče, kteří hrají od podlahy, takže je potřeba se na ně soustředit. Ze Sparty to je třeba Costa, i když ten nakonec nenastoupil, ze Slavie například Ngadeu. Znám je, dávám si pozor. Ale ne v tom smyslu, že bych tam chodil s předsudkem. Především se snažím, abych viděl hru komplexně.“

Zrovna Michael Ngadeu si poměrně brzy říkal o druhou žlutou, když s jednou v kapse srazil úderem do týlu Benjamina Tetteha. Vy jste zákrok vůbec nepískal. Proč?

„Ano, já to ani nepískl. A rovnou říkám, že to byla určitě chyba, o faul jednoznačně šlo. Já to ale neviděl dobře, myslel jsem si, že se srazili hlavami. Pak jsem to viděl u vás na iSportu.