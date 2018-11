Kadlecův návrat se odkládá. Útočník Sparty musel na operaci s kolenem

Návrat útočníka pražské Sparty Václava Kadlece na fotbalová hřiště se znovu odkládá. Ačkoliv se 26letý fotbalista pomalu vracel do tréninku a vypadalo to, že by se mohl v blízké době objevit mezi vyvolenými Zdeňka Ščasného, nakonec tomu tak není. Kadlec totiž v pondělí absolvoval operaci v oblasti kolene a do utkání nezasáhne minimálně do konce roku.