Stanciu: Já a nejlepší? Byl to můj nejhorší zápas. Proč nekopal penaltu?

Nicolae Stanciu oslavuje svou trefu do karvinské sítě se spoluhráčem Benjaminem Tettehem • Pavel Mazac / Sport

Nevynikal jako jindy. Uprostřed pole, kde absentoval tradiční rozehrávač Guélor Kanga byl mnohdy utopený v hloubi pole. Navíc po jeho fatální chybě v rozehrávce se kopala proti Spartě penalta. Ve finále byl však Nicolae Stanciu za hrdinu. Byl to on, kdo v Karviné střelou zpoza vápna vstřelil vítězný gól Sparty. Když jej však diváci stanice O2 Sport zvolili za muže zápasu, reagoval rumunský reprezentant, že si to nemyslí a že šlo o jeho nejhorší zápas v dresů Pražanů.