SESTŘIH: Jablonec - Bohemians 3:1. Dvěma góly rozhodl Doležal

Jablonec se v pátek vrátil z těžkého výjezdu do Astany v Evropské lize, navíc zklamaný z porážky 1:2, přesto Severočeši dobře vstoupili do utkání. Po standardní situaci a odraženém míči si Sobol chtěl ve vápně obhodit Dostála, ten zahrál rukou a nařízenou penaltu proměnil v 10. minutě Trávník. Pro reprezentačního záložníka to byla osmá trefa v sezoně. Brankář Valeš si sice na střelu sáhl, ale v cestě do branky jí nezabránil.

Utkání pak příliš vzruchu nepřineslo, ale ve 44. minutě ztratil míč v útoku Sobol a hosté se vrhli do protiútoku, který podpořil i stoper Krch. Ten prostrkával míč na Martina Haška, balon sice přizvedl Hübschman, ale Hašek se k němu přeci jen dostal a z velkého úhlu ho dostal do branky.

SESTŘIH: Jablonec - Bohemians 3:1 Severočeši přehráli Klokany a prodloužili sérii zápasů bez prohry na sedm

Po hodině hry nejprve zahrozili hosté, kdy Hilál v pádu poslal centr Schumachera na branku. Ale hned z následného útoku si domácí vzali vedení zpět. Trávník našel centrem Doležala a ten střelou z voleje prostřelil Valeše.

Bohemians v 76. minutě opět srovnali po průniku střídajícího Vodháněla, ale sudí Příhoda nakonec gól neuznal kvůli tomu, že si Vodháněl při zpracování míče pomohl rukou.

Chvíli na to přišlo definitivní rozuzlení. Krch při snaze o přihrávku brankáři chyboval, Doležal tak běžel sám na gólmana, udělal mu kličku a poté chytrým zakončením vstřelil už svůj šestý gól v ligové sezoně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Trávník, 63. Doležal, 79. Doležal Hosté: 44. M. Hašek Sestavy Domácí: V. Hrubý – Hovorka, Hübschman, Matěj Hanousek, Považanec – Trávník, Lischka, Doležal (90. Chramosta), Sobol (74. Kratochvíl) – Jovović (87. V. Kubista), Holeš. Hosté: Valeš – Švec (69. F. Hašek), Schumacher, Bartek, Záviška (74. Vodháněl) – Yusuf Helal, Šmíd, Krch, M. Dostál – M. Hašek, Vaníček. Náhradníci Domácí: Hanuš, Břečka, Janković, Acosta, Chramosta, Ikaunieks, Kratochvíl, Kubista Hosté: Jindřišek, Nečas, Hašek, Vodháněl, Mašek, Fryšták Karty Domácí: Považanec Rozhodčí Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Jablonec - Bohemians: Kratochvíl se projevil trochu laxní střelou, ze které gól nebyl

Jablonec - Bohemians: Krch chyboval a Doležalovu šouravou střelu už ani z brankové čáry nevykopl, 3:1

Jablonec - Bohemians: Vodháněl už se radoval z gólu, ale zpětně byla odpískaná ruka při zpracování

Jablonec - Bohemians: Trávník výborně našel Doležala a ten se ještě lépe z voleje trefil, 2:1

Jablonec - Bohemians: Júsuf vypálil zpoza vápna levačkou, nakonec mimo branku

Jablonec - Bohemians: Hašek usměrnil skákající balón a prostřelil Hrubého

Jablonec - Bohemians: Sobolova polostřela projela před Valešem

Jablonec - Behemians: Jovovič vyškolil Schumachera s Bartekem, na jeho centr už Doležal nedosáhl

Jablonec - Bohemians: Holeš zprava centroval před branku, Valeš nakonec s problémy míč zpacifikoval