Opavský Svozil uhlídal Baroše: Žlutá karta? Netrefil jsem ho

Jak chutná výhra v derby?

„Ta rivalita byla daná už před zápasem, takže to chutná o to více. Bylo tady hodně diváků, potvrdili jsme doma venkovní body ze Sigmy, takže super. Pak už to byl sice spíše boj, ale to se od derby čekalo.“

Jaké byly souboje s Milanem Barošem?

„ Tak Milan, co od toho čekat... Je to zkušený hráč, umí hrát, má výborný první dotek, ale nějak jsme si s ním poradili. Hlavně nedal gól, takže to bylo správně.“

Brzy jste dostal žlutou kartu právě po skluzu na něj. Trefil jste ho?

Netrefil, ale bohužel rozhodčí to tak viděl. Má na to dvě tři vteřiny, mohu se sice chvilku zlobit, ale jsme lidi a děláme chyby.“

Ve 12. minutě vás tam ale hodně zaměstnal. Nejdřív ho vychytal Šrom, pak šly jeho nůžky těsně vedle.

„Měl tam dvě šance, ty jsme přečkali a pak jsme ho do ničeho nepustili. Je jasné, že na takového hráče si musíte dávat větší pozor. Ale pohlídali jsme si i další, nejen Milana. To bylo důležité.“

Docházely mu ve druhé půli síly?

„Nehrál pět zápasů, je to těžké. Nevím, jak silově na tom byl, ale z naší strany to byla dobrá práce.“

Když Baník v závěru snížil, byli jste nervózní?

„Jasně, snížili ze standardky a zbývalo šest minut do konce. Vždycky se soupeř nadechne, když dá gól, ale ubojovali jsme to a ty nákopy, které k nám směřovaly, jsme odvrátili a dotlačili utkání do vítězného konce.“

U vás však bývá problém, abyste takové výkony opakovali, že?

„U nás byl problém, že jsme nechytili začátek soutěže. Teď jsme doma vyhráli s Příbramí, remizovali jsme na Sigmě a ty venkovní bod jsme chtěli potvrdit tady s Baníkem, což se povedlo. Žádný zápas není lehký.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35. Kayamba, 65. Smola Hosté: 84. J. Šašinka Sestavy Domácí: Šrom – Simerský, Hrabina, Svozil, Žídek – Kayamba, Zavadil, Jursa (88. Schaffartzik), Zapalač – Kuzmanović (C) (90+1. Janetzký), Smola (90+3. Juřena). Hosté: Laštůvka – Mešaninov, Šindelář, Stronati, Fleišman (71. J. Šašinka) – Fillo (81. Stáňa), Jánoš (62. O. Šašinka), Jirásek, Holzer – R. Hrubý, Baroš (C). Náhradníci Domácí: Fendrich, Helebrand, Janetzký, Řezníček, Schaffartzik, Jurečka, Juřena Hosté: Budinský, Granečný, Pazdera, Procházka, Šašinka, Šašinka, Stáňa Karty Domácí: Svozil Hosté: Fleišman, Laštůvka, Baroš, R. Hrubý, Stronati Rozhodčí Ardeleanu – Mokrusch, Caletka Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 6385 diváků

