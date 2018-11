Doležal zářil, Rada slavil rybičkou. Inspirace u Mourinha, smál se střelec

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jablonec - Bohemians: Trávník výborně našel Doležala a ten se ještě lépe z voleje trefil, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vstřelil jste dva góly. Cítíte, že se vracíte do formy před zraněním?

„Nemyslím, že by to bylo o mně. Kolektiv dělá jednotlivce. Teď jsem se dvakrát trefil já, minule to tam zase napadalo Michalu Trávníkovi. Je jedno, kdo góly dává, hlavně ať vyhráváme. Ale samozřejmě jsem rád, že jsem se po návratu z marodky prosadil. Zase nás trápila naše bolest, kdy špatně řešíme finální fázi a pak před poločasem inkasujeme. Druhá půle byla o trpělivosti, ale naštěstí jsme se celkem rychle prosadili na 2:1 a se štěstím i na 3:1. Síly nám ubývaly abnormálně rychle, po náročném programu jsme si výhru zasloužili.“

Byla druhá branka nacvičená akce? Minimálně to tak vypadalo.

„Vlastně ani moc ne. Viděl jsem Trávu na kraji a jen jsme se na sebe podívali. Výborně míč odcentroval, zbývalo se mi jen modlit, ať to spadne do branky.“

Co říct k vašemu druhému gólu? Asi jste měl při cestě míče za brankovou čáru docela nervy, že?

„Upřímně jsem to trefil docela špatně (směje se). Ani jsem neviděl, že tam obránce dobíhá. Když jsem se pak otočil a viděl, jak ten míč podběhl, tak jsem tlačil očima balón za brankovou čáru. Naštěstí tam dojel.“

Trenér Petr Rada vaše góly slavil abnormálně emotivně, skočil i rybičku. Dali jste si spolu nějakou sázku?

„Neříkali jsme si nic, ani jsem ho neviděl, jak góly slaví (usmívá se). Asi se inspiroval s rybičkou u Mourinha. Byl jsem kousek od fanoušků, takže jsem běžel za nimi. Je každopádně dobře, že s námi trenér takto žije. Je určitě naším dvanáctým hráčem.“

Jak vnímáte trenérovu vášeň?

„Asi je dobře, že ji má. Od doby, co přišel, tak s námi žije. V zápasech z nás chce vymačkat maximum. Občas se to nepovede, ale takový je fotbal. Když nejde o život, nejde o nic. Někdy jsou ty jeho gesta až neskutečné, ale on je takový, bereme ho tak a jsme za něj samozřejmě rádi.“

Je na hřišti slyšet?

„Ve FORTUNA:LIZE ano, ale v Astaně nebyl slyšet skoro vůbec (směje se).“

Už posedmé jste zažil dvougólový večer, ale hattrick pořád ne a ne přijít.

„Ke konci jsem si věřil, kdyby tam byl náš protiútok, tak bych čekal na nahrávku. Ale jsem rád za dva góly a vítězství. Důležité teď je, že jsme po dlouhé cestě zápas proti Bohemce zvládli.

Určitě se po náročném programu musíte těšit na odpočinek.

„Těšíme se strašně moc. Je potřeba si od fotbalu zase na chvíli odpočinou. Teď jsme byli s týmem snad víc spolu než s rodinami. Strašně se na rodinu těším. Syna jsem dlouho neviděl, odjel s manželkou na Moravu. Těším se na ty dva, tři dny, až budu moct s rodinou vypnout.“

Pokukujete po reprezentaci. Figurujete mezi náhradníky.

„Ani jsem nevěděl, že jsem mezi náhradníky, dozvěděl jsem se to až od Michala Trávníka. Jestli mě trenér povolá, nepovolá… Je to na něm. Byl bych rád, kdyby ano, ale když ne a budu pokračovat v takových výkonech, třeba se do reprezentace dostanu někdy jindy.“

Petr Rada o Martinu Doležalovi: „Měl jsem obrovskou radost i za něj. Zaprvé měl svátek a zadruhé jsme na něj čekali dlouho. Kdyby nebyl zraněný, vstřelil by branek ještě víc. Za stavu 1:1 jsem se trochu bál, Bohemka je pro mě hrozně nepříjemný soupeř. O to větší jsem měl pak z gólů radost. Mám teď rozbité koleno a bolí mě, ale stojí mi to za to. Já zraněný být můžu, hlavně ať jsou v pořádku hráči."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Trávník, 63. Doležal, 79. Doležal Hosté: 44. M. Hašek Sestavy Domácí: V. Hrubý – Hovorka, Hübschman, Matěj Hanousek, Považanec – Trávník, Lischka, Doležal (90. Chramosta), Sobol (74. Kratochvíl) – Jovović (87. V. Kubista), Holeš. Hosté: Valeš – Švec (69. F. Hašek), Schumacher, Bartek, Záviška (74. Vodháněl) – Yusuf Helal, Šmíd, Krch, M. Dostál – M. Hašek, Vaníček. Náhradníci Domácí: Hanuš, Břečka, Janković, Acosta, Chramosta, Ikaunieks, Kratochvíl, Kubista Hosté: Jindřišek, Nečas, Hašek, Vodháněl, Mašek, Fryšták Karty Domácí: Považanec Rozhodčí Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

