LIGOVÝ INSIDER: Jiránek vybral hvězdy ligy. Kdo 15 kol vůbec nezvládl?

Široký kádr, to je podle Jiránka hlavní slávistický trumf. „Týmu se díky tomu vyhnuly výkyvy, nestojí jen na dvou hráčích,“ všiml si někdejší reprezentační stoper. Právě Plzeň teď podle něj doplatila na užší výběr hráčů: „Viktorka to hraje celou dobu plus mínus v jedné sestavě – a pak přijde věc jako zranění Krmenčíka, což je znát.“

Největším zklamáním je pro Jiránka zatím Olomouc. „Těch 15 kol vůbec nezvládli,“ kroutí hlavou. Hvězdou FORTUNA:LIGY pro něj není nikdo z pražských „S“ ani z Plzně, ale snajpr Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko. „Je to hráč, který táhne svůj tým. Není to Sparta ani Slavie, kde má útočník lepší servis než v Boleslavi – a dokázal nastřílet 12 gólů,“ chválí ruského útočníka.

Kdo je pro Jiránka objevem sezony? A kdo je pro něj nejlepší kouč? Podívejte se na nový díl pořadu Ligový insider!

