Liberecký objev rostl pro Spartu, pak posílal životopisy: Byl jsem zoufalý

Poslední dobou se vám daří, jak si užíváte momentální sérii?

„Předtím se nám vůbec nedařilo, ale teď se to otočilo. Snažíme se z toho vytěžit maximum. Daří se celému týmu, takže musím být spokojený.“

Šest zápasů, pět nul v lize a do toho postup v poháru. O takovém začátku sezony se vám asi ani nesnilo, že?

„Určitě ne. Byl jsem vůbec rád, že jsem dostal šanci. A to, že přišla taková série, navíc s nulami, je skvělé. Nikdy jsem nuly úplně nesbíral a to ani ve druhé lize. Byl jsem spíš vždy rád, když se dařilo celému týmu. To platí samozřejmě i teď.“

Představoval jste si to takhle nějak, když jste byl malý kluk?

„Představoval jsem si, že si zahraji někdy ligu, což se mi podařilo. Ale abych řekl pravdu, to že přijdu do ligy a udělám z prvních šesti zápasů pět nul, to mě fakt ani nenapadlo (směje se).“

Necítíte na vás nějaký větší vzrůstající tlak? Přece jen jsou očekávání vyšší a vyšší.

„Tlak si vytvářím hlavně sám na sebe. Chci se pořád zlepšovat. Po každém odchytaném zápase se snažím soustředit na chyby, které jsem udělal a pokouším se je postupně odstraňovat. S trenérem brankářů Markem Čechem si rozebíráme, co bylo špatně. V dalším zápase se těchto chyb musíme vyvarovat, jinak by to mohlo uškodit týmu, takže si tlak na sebe vytvářím hlavně sám.“

Na čem ještě speciálně pracujete s trenérem brankářů?

„Vždy máme nějaký videorozbor týmu, proti kterému hrajeme. Třeba Plzeň se dostává do vápna hodně ze stran, přizpůsobíme tomu naši hru a s trenérem brankářů se zaměřujeme na centry, balóny pod sebe a reakce z blízka. Příprava je zaměřená tedy hlavně na soupeře a styl hry, který nás v příštím kole čeká.“

V Liberci se asi dost řeší i hra nohama, že?

„To je pravda. Vždy v Liberci působili brankáři, kteří uměli rozehrávat. Nicméně se svou hrou nohama ještě úplně spokojený nejsem, výkopy i rozehrávku bych mohl zpřesnit. Snažím se každopádně něco chytit a pak k tomu přidat rozehrávku. Základ je, abych vůbec něco chytil (směje se). Když odchytám víc zápasů, tak se zlepšuje i moje sebevědomí. Troufnu si na těžší rozehrávku a takto se postupně snažím pracovat.“

Máte 94% úspěšnost zákroků. To nemá žádný jiný brankář, do toho dvě chycené penalty. Koukáte se na statistiky a těší vás chycené desítky?

„Samozřejmě mě těší, ale hlavně proto, že jsme díky nim měli body. Kdyby to bylo za stavu 0:3 a chytil bych penaltu, k čemu by to bylo? V podstatě k ničemu. Jsem rád, že máme tři body ze Slovácka, bod z Jablonce byl také zlatý, když koukám na to, jak hraje Jablonec doma. Důležité je, že zákroky zatím přinášejí body.“

Jste typ gólmana, kterému právě tlak vyhovuje? Penalty byly na konci zápasu, nervozita je velká na obou stranách.

„Myslím si, že je to výhoda pro všechny brankáře celkově. Čím déle se kope, tak to má střelec těžší a těžší. Pro brankáře se vlastně nic nemění, může v podstatě jen získat. Takže čím později se kope, tím je to z mého pohledu pro gólmana výhodnější.“

Jak byste se za těmi penaltami ohlédl. Poznal jste v obou případech, kam je střelci budou kopat?

„Nevěděl jsem to, šlo spíš o takový můj instinkt. S Jabloncem to byla náhoda. Den předtím jsem četl takovou starou knížku od Ivo Viktora, který říkal, že když začínal v Dukle, kopalo