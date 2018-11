Stopky pro Ďuricu i Budínského, Sparta i Slavia dostaly pokuty za derby

Masopust se v 17. minutě na Julisce za stavu 2:0 pro Jablonec pokusil utéct podél lajny, ale Ďurica mu ostře zajel pod nohy a surovým zákrokem ho poslal k zemi. Šestatřicetiletý obránce dostal od rozhodčího Martina Nenadála pouze žlutou kartu, takže disciplinárka nemohla Ďuricovi rovnou zastavit činnost a nejdřív s ním musela zahájit řízení. Severočeši na hřišti posledního celku tabulky v zápase 14. ligového kola vyhráli 6:2. Zraněný Masopust bude Jablonci chybět do konce podzimní části sezony.

"Kdybych se mohl vrátit v čase, šel bych do souboje také tvrdě, to zranění Lukáše Masopusta mě ale velmi mrzí. Po zápase jsem mu psal sms, že mě mrzí, že se to stalo, bohužel to nejde vrátit," citoval Ďuricu web Dukly.

Minulý týden v pátek Ďurica pomohl Dukle k bezbrankové remíze v Mladé Boleslavi, ale nyní ho čeká pauza. Bývalý slovenský reprezentant vynechá páteční osmifinálový zápas MOL Cupu s Teplicemi, proti stejnému soupeři si nezahraje ani v první lize, kde ještě přijde o pražské derby na hřišti Bohemians 1905.

Budínský v sobotním duelu 15. kola nejvyšší soutěže proti Spartě nejprve ve 34. minutě otevřel skóre z penalty, ale o deset minut později zajel ostrým skluzem do Rumuna Vatajela. Sudí Pavel Julínek sice karvinskému záložníkovi nejprve udělil žlutou kartu, po přezkoumání u videa ale napomenutí změnil na vyloučení. Letenští nakonec ve druhém poločase výsledek otočili a zvítězili 3:1.

Budínský za nesportovní chování po vyloučení navíc od disciplinárky dostal pokutu 10 tisíc korun. Šestadvacetiletý hráč předposlední Karviné nepomůže v ligových utkáních se Slavií, Mladou Boleslaví a Jabloncem.

Pokuty za fanoušky v derby

Disciplinárka Spartě i Slavii při šlágru 14. ligového kola (2:2) vedle nedovoleného použití pyrotechniky vyčetla rovněž nevhodné pokřiky fanoušků a vhazování předmětů na hrací plochu.

Ostravský Baník dostal pokutu ve výši 40 tisíc korun za porušení povinností pořádajícího klubu v duelu 14. kola s Plzní. Disciplinární komise Baník potrestala za pronesení a použití pyrotechniky a vhazování předmětů na trávník.

Za nesportovní chování fanoušků či použití pyrotechniky ve vzájemném utkání musí Bohemians 1905 a Teplice zaplatit 30 tisíc korun. Teplický trenér Stanislav Hejkal navíc dostal za nevhodné chování při zápase v Ďolíčku pokutu 10 tisíc.