Diváci plní v Česku tribuny! Slavia má cíl, který srovnává s Ligou mistrů

Fanoušci CSKA Moskva se v utkání proti AS Řím prezentovali i pyrotechnikou. To bude od UEFA tučná pokuta... • Reuters

Základní část FORTUNA:LIGY dnes vstupuje teprve do své druhé poloviny, ale už má za sebou jeden velmi příjemný rekord. Během prvních patnácti kol na stadiony zavítalo třiadvacetkrát více než deset tisíc diváků, což se dosud nestalo. Zaděláno je i na překonání celkového prvenství z ročníku 1996/97, kdy přišlo více než deset tisíc lidí hned čtyřicetkrát. Jaký výhled mají na Slavii, která zatím statistikám vládne? Co se změnilo na vztahu k fanouškům v Baníku? I to se dozvíte v placené části článku.