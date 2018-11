Zmrhal byl v ofsajdu, na co to video je? štvalo Janečku. Penalta? Dětská

Jak jste ofsajdovou situaci před gólem na 0:1 viděl ze hřiště?

„Myslel jsem si, že ofsajd byl, i když se rozhodčí byl podívat na VAR systém. Já byl přesvědčený, že Zmrhal v ofsajdu byl. Neviděl jsem ještě záznam, ale my měli linii dodrženou a Zmrhal byl za námi. Fakt nevím. Stále se to opakuje, dostáváme hloupé góly. Mysleli jsme si opravdu, že to byl ofsajd. Rozhodčí říkal, že mu videorozhodčí řekl, že to ofsajd nebyl, tak s tím můžeme na hřišti těžko něco dělat. Tím pádem se i rozhodčí obhájí a já mu nemám co říct. Když řekne, že mu to zahlásili od videa, tak asi mají pravdu. A když nemají, tak potom je video úplně zbytečné.“

U videa se řešil i váš penaltový zákrok na Sýkoru. Byla penalta?

„Asi byla. Já jsem čekal, jestli Bojan (Letič) souboj vyhraje, ale míč ho přeskočil. Já šel do souboje, Sýkora si dobře míč zakryl a já do něj v plném sprintu narazil. Možná jsem se mu mohl vyhnout, ale už to bylo na hraně. Kontakt tam byl. Už když se šel podívat na video, tak jsem věděl, že jedenáctku pískne.“

Bylo to z vaší strany neopatrné?

„Řekl bych takové zbytečné, dětské. Mohl jsem jej v souboji jen doprovázet, ale šel jsem do Sýkory, on si přede mě dal tělo, zkušeně to využil. Kontakt byl.“

SESTŘIH: Karviná - Slavia 1:3. Sešívaní se odtrhli od Plzně na čtyři body. I sporným gólem Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Na 1:2 jste z penalty inkasovali chvíli po šťastném vyrovnání na 1:1. Velká škoda?

„Tak škoda... To jsme my momentálně. Až tak tragicky bych to nebral. Řekněme si na rovinu, asi málokdo čekal, že se Slavií něco uhrajeme. Samozřejmě, chceme vyhrát každý zápas, bodovat. Ale prohráli jsme. Teď pro nás bude podstatný zápas v Mladé Boleslavi.“

Chyběl vám hodně tvůrce hry Budínský?

„Nejen on, je tam víc hráčů, co nám chybí. Pany (Panák) je zraněný, Buďa (Budínský) je vykartovaný, Wagi (Wágner) je zraněný, chyběl i Ba Loua... To jsou důležití hráči pro karvinský tým a hrát bez nich není jednoduché. Nastala taková situace, musíme hrát bez nich a zvládat to.“

Prohráli jste pětkrát v řadě, padli na poslední místo, je to hodně nepříjemné?

„Ukažte mi člověka, který je po jedné porážce spokojený, nebo má příjemný pocit. V hlavách prohry jsou, ale musí se člověk poučit, sebrat se. Teď máme důležitý zápas s Boleslaví. Já věřím, že se z posledního místa odrazíme.“

Karviná - Slavia: Souček posílá hosty do vedení 1:0! Nejdřív ofsajd, pak zasáhlo video 720p 360p REKLAMA

Karviná - Slavia: Janečka naremploval Sýkoru, po přezkoumání na videu mají hosté penaltu! Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Karviná - Slavia: Stoch proměnil pokutový kop a sešívaní zase vedou - 2:1! 720p 360p REKLAMA