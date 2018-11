Ostravský Procházka: Polevení po dobrém rozjezdu sezony? Neřekl bych

Video k článku 720p 360p REKLAMA Baník - Slovácko: Ostrava je zralá na ručník, Kuchta zvyšuje na 3:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Co se stalo, že jste zápas nezvládli?

„Chtěli jsme před domácím publikem urvat tři body a vrátit se k sérii, kterou jsme měli na začátku sezony. Bohužel výsledek je krutý. Rozhodl asi první gól, nebo k tomu hodně napověděl. My měli na začátku, když ne úplně čisté šance, tak náznaky. Hodně centrů, nějaký tlak. Ale nedokázali jsme to zakončit. Přišel jeden náznak od Slovácka a hned první gól. Hned od začátku druhé půle jsme si chtěli vytvořit tlak, nějaké centry byly... Jenže pak přijde roh, nesplníme si tam osobku, vyplave tam sám hráč na zadní tyči a je to 0:2. Pak už to je těžké hodnotit, to už jsme hráli vabank a soupeř mohl dát další tři góly. Už jsme byli rozházení, chtěli jsme všichni útočit a Slovácko chytře čekalo na brejky a potrestalo nás.“

Nepolevili jste po dobrém rozjezdu sezony?

„Polevení? To bych neřekl. Měli jsme některé zápasy, které jsme měli vyhrát. Bohužel jsme je nezvládli. Chtěli jsme to proti Slovácku napravit, bohužel to dopadlo jinak.“

Čím pro vás bylo Slovácko nepříjemné?

„Chtěli jsme hrát od lajn, dávat balony do vápna, kde jsme měli vysoké a silné útočníky, ale bylo tam hodně zblokovaných centrů, hodně zblokovaných střel. Slovácko to odbránilo, my si s tím neporadili a hosté dali góly.“

Baníku se nedaří otáčet zápasy, čemu to přičítáte?

„To si nějak neuvědomuju, že bychom neuměli otáčet zápasy, ale jestli to tak je... V poločase jsme si říkali, že ukážeme sílu, otočíme zápas. Měli jsme na to 45 minut. Ale jak říkám, přišla druhá rána z rohu.“

Obrana byla prakticky nová, jakou to hrálo roli?

„To nám určitě řekne trenér u videa, co jsme dělali špatně, čí to byly góly. Samozřejmě, už možná ten první gól, kdy se Slovácko ze dvou akcí dostalo do vápna a skórovalo... My měli takových akcí víc, ale nedotlačili jsme je do brány.“

Jak ze splínu ven?

„Měli jsme čtrnáct dní do zápasu, to je vždycky těžké, je to dlouhá doba. jen jsme trénovali. Máme teď týden, musíme se z toho rychle vzpamatovat, říct si k tomu, co dělat líp. Další zápas hrajeme venku, pak dva doma. Hraje se o devět bodů do přestávky, budeme chtít urvat co nejvíc.“

