Spokojený Bílek: Vyhnal už nemusel hrát fotbal, teď je výborný

Dnes není moc co vyčítat, že?

„Povedlo se nám to. Hráli jsme dobře od začátku, hned v první minutě jsme měli dvě šance. Hlavně první poločas jsme zvládli výborně. Pracovali jsme velmi dobře do defenzivy, nepouštěli jsme soupeře do šancí. Přitom Opava šla nahoru, je to nepříjemný protivník. Ještě nás čekají tři těžké zápasy, musíme vybojovat nějaké body.“

Cítíte, že se opět zlepšujete?

„Když odešel Ibra Traoré, nějakou dobu jsme se hledali. Teď si to znova sedá, mužstvo šlape. Sezonu máme dobře rozehranou.“

Pomohl vám návrat Petra Buchty?

„Buchta je pevný do defenzivy, dobře to organizuje. Držel obranu pohromadě. Jsem rád, že se po zranění dokázal poměrně rychle vrátit. Poslední týden trénuje naplno, s týmem začal asi před třemi dny. Cítil se dobře. Tvrdil, že je sto procent v pořádku. Zvládl to výborně, přitom to pro něj nebylo po té pauze jednoduché.“

V zimě vám odejde kanonýr Jean-David Beauguel. Jak ho nahradíte?

„Potřebujeme, aby byli naši čtyři útočníci zdraví. Výraznou posilou je uzdravený Pavel Vyhnal, který ještě v září nevěděl, jestli bude vůbec dál hrát fotbal. Je výborný do kombinace, má čich na góly. Ohromně se zvedl. Uvidíme, jak se nám to na tomto postu ještě podaří doplnit. Nějakého hotového útočníka určitě chtít budeme. Viděli jste i proti Opavě, jak je pro nás Bogy důležitý.“

Nastoupí i za třináct dní proti Plzni, kam v zimě přestoupí?

„Teď je pořád hráčem Zlína. Jednoznačně chci, aby normálně hrál. Věřím, že se k tomu postaví výborně jako s Opavou.“