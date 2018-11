Karviná padla na dno. Na tabulku se radši nedívám, říká Moravec

„Podhrota už jsem hrával za trenéra Webera, měl jsem na této pozici nějaké úkoly a snažil se je plnit,“ říkal Moravec. „Nastoupil jsem tam po dlouhé době. Sám se hodnotit nebudu, ale prohráli jsme, takže to asi tak dobré nebylo.“

Měl jste za úkol nahradit v rozehrávce Lukáše Budínského?

„Ano, snažil jsem se ho zastoupit. Spolu se Soifianem (Dramém) a Vojtou (Smržem). Dělali jsme, co jsme mohli, ale nestačilo to.“

Jak dlouho jste o nové roli věděl?

„Už od pondělí jsme se bavili o tom, zda-li bych nezkusil jiný post, protože na levé straně obrany jsem to měl přes nohu. Od úterka jsme se už soustředili na roli ve středu zálohy. Věděli jsme, že bychom museli předvést super výkon, abychom uspěli zrovna proti Slavii. Snažili jsme se o to, ale asi jsme na to neměli.“

Jak moc vám chyběli klíčoví hráči?

„Bez debat, jsou to čtyři kluci, co hráli v základu. Ale na to se nebudeme vymlouvat, proti Slavii se musí každý vyhecovat a makat na sto procent.“

Co chce od mužstva nový trenér?

„Měli jsme jen čtyři tréninky, takže zatím se do toho dostáváme. Chce po nás nové věci, myslím, že se s tím rychle srovnáme.“

Na Slovensku měl úspěchy s tříčlennou obranou a pětičlennou zálohou, čekáte, že to postupně zavede i tady?

„To necháme vyloženě na trenérovi. Co určí, to budeme plnit.“

Padli jste na poslední místo, jak těžké to teď bude psychicky ustát?

„Já se radši na tabulku ani nedívám. Snažíme se makat, abychom tam dlouho nezůstali a odrazili se trochu výš.“

