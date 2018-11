Rada: Na Spartu jsem se vrátil rád. Dokazovat si tu něco? To ne!

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Jablonec: Stanciu z přímého kopu těsně přestřelil bránu hostů VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak utkání hodnotíte?

„Jeli jsme na zápas s tím, že bychom chtěli bodovat. Víme, že je to na Spartě těžké, ale věřili jsme si. Čekali jsme těžké utkání, a také to tak bylo. Do zápasu jsme vstoupili velice dobře. Byli jsme hodně aktivní směrem dopředu, hlavně po levé straně. Do 20. minuty jsme Spartu do ničeho nepustili. Pak se hra vyrovnala a domácí měli velkou šanci, kdy nás podržel brankář Hrubý. My měli dva náznaky, které kdybychom lépe vyřešili, tak by to asi bylo nebezpečnější. Dohráli jsme ale poločas 0:0.“

Co jste řekl hráčům o přestávce?

„Hráče jsem upozorňoval, že Sparta zvýší úsilí a bude chtít strhnout vítězství na svou stranu a že pokud budeme jen bránit, tak neuspějeme. Proto jsme hráli stejně aktivně, i když Sparta měla ve druhém poločase víc míč pod kontrolou. Až na dvě situace si ale velkou šanci nevytvořila. Naši dva stopeři velice dobře pokryli domácí útočníky.“

I ve druhém poločase jste měly určité možnosti…

„Mrzí mě dvě situace, kdy jsme mohli jít sami na branku, ale kvůli špatné finální přihrávce jsme se o šance připravili. Ještě více mě ale mrzí situace, kdy Nita vyběhl mimo vápno a Považanec se zalekl. Costa s Nitou si nerozuměli, nechtěli do toho jít a kdyby Považanec neměl strach, tak by pravděpodobně získal míč a šel sám na prázdnou branku. Samozřejmě pak přišla situace, kdy se domácí mohli dostat do vedení, ale neproměnili penaltu. Ve zbytku utkání už si Sparta nic nevypracovala. Bylo tam hodně ztrát a nepřesností. Ceníme si toho, že jsme získali na Spartě bod, protože se odsud body nevozí, Hráčům jsem poděkoval a nyní se musíme připravit na Evropskou ligu.“

V poločase jste střídal Jovoviče a posunul Trávníka na pravou stranu. Můžete prozradit, proč jste se pro tuto změnu rozhodl?

„Jovovič se vrátil z reprezentování Černé Hory prakticky až v pátek, takže neabsolvoval plnou zátěž. Navíc byl i nemocný. Proto zůstal déle v Černé Hoře. Bylo to na něm znát a jeho výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali. Proto jsme se rozhodli pro střídání.“

Musel jste řešit druhého stopera, protože vám vypadl Hovorka…

„Samozřejmě jsme do toho nechtěli sahat, protože nám stopeři hráli dobře. Máme tu ale tři stopery. Břečkovi jsem dříve říkal, že mě to mrzí, že nemůže nastupovat. Takový je ale fotbal a trénuje poctivě. Když nyní nastoupil, tak odehrál kvalitní utkání. Nepustil Tetteha ani Pulkraba do nějaké výraznější šance. Jsem za něj rád. Je to mladý kluk, a když hrajeme dvě soutěže, tak dva stopeři by byli málo.“

Byl pro vás návrat na Letnou větší motivací?

„Ne, ne. Těšil jsem se sem, protože jsem tu mohl trénovat, což pro mě byla čest. Samozřejmě nebylo to dlouhé trénování, ale že bych si tu chtěl něco dokazovat, to ne. Jel jsem sem jako trenér Jablonce a chtěli jsme tu uspět. Domácí nedali penaltu, takže jsme uhráli bod. Rád jsem se sem vrátil, protože za čtyři měsíce, co jsem tu působil, jsem zde poznal řadu lidí. Jako trenér jiného mužstva chci ale vyhrát všude.“

Před zápasem s Rennes máte zraněného Kratochvíla a v závěru zápasu odkulhal ze hřiště Trávník. Jak to s nimi vypadá?

„Kratochvíl má něco se zády. Nějak se mu zablokovaly. Trávníkovi lehce křuplo v koleni, ale po domluvě s lékařem by měl být v pořádku. Kratochvíl jde v pondělí na vyšetření, tak uvidíme, jak to s ním bude.“

Vlastimil Hrubý předvedl několik dobrých zákroků. Co byste řekl k jeho výkonu?

„Je to u nás gólman číslo jedna. I když máme i Hanuše, který je také kvalitní. Když to ale funguje, tak nejsem moc zastánce toho, aby se měnili brankáři. Stejně jako na Slavii a jiných důležitých zápasech, prokázal, že je to nadprůměrný ligový brankář. Nepatřím ale mezi ty, co by vyzdvihovali gólmana, nebo jednotlivce. Uhráli jsme tu bod kolektivním výkonem a přístupem všech hráčů.“

Ve čtvrtek vás čeká Rennes. Co od utkání očekáváte? Budete chtít divákům dopřát radost ze tří bodů?

„To bychom určitě chtěli. Je tu ale soupeř, který bude chtít také bodovat. My se na to musíme připravit. Myslím si, že jsme v Evropské lize odehráli čtyři dobré zápasy. Chtěli jsme vyhrát v každém. Soupeři mají ale svou kvalitu. Jak ale říkám, pro nás je nyní důležité zregenerovat, dobře se připravit a pokusit se vyhrát.“

Udrželi jste čisté konto proti Spartě, Slavii i Plzni. To je pro vás dobrá vizitka, že?

„Samozřejmě, že mě to těší. Úspěch vždy začíná u obrany. To, že jsme nedostali v těchto třech zápasech gól, je příjemné. Vstřelili jsme navíc pět branek. Možná mě trochu mrzí, že to na Spartě neskončilo 1:1, abychom dali gól i tady, ale jak říkám, jsou to kluby ze špičky ligy a my s nimi uhráli nejen dobré výsledky, ale vyrovnali jsme se jim i herně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Nita – Wiesner (78. V. Vukadinović), Radaković, Costa, Civić – Chipciu, Stanciu (C), M. Frýdek, Plavšić (62. Vatajelu) – Tetteh, Pulkrab (76. Josef Šural). Hosté: V. Hrubý – Holeš, Břečka, Lischka, Matěj Hanousek – Hübschman (C) – Jovović (46. Kratochvíl, 63. V. Kubista), Trávník, Považanec, Sobol (83. Chramosta) – Doležal. Náhradníci Domácí: Heča, Vácha, Vatajelu, Vukadinović, Šural, Mebrahtu, Hložek Hosté: Hanuš, Hovorka, Kratochvíl, Chramosta, Janković, Kubista, Čvančara Karty Domácí: M. Frýdek, Civić Hosté: Sobol, Hübschman Rozhodčí Královec – Nádvorník, Hájek Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 11 614 diváků

