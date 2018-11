Pulkraba štvala bojácnost Sparty. Slávisté nejsou supermani, burcuje

Pokažené oslavy, souhlasíte?

„Určitě, jsou to ztracené body doma, navíc jsme nevstřelili gól, což je tragédie. To by se doma nemělo stávat. Pokazili jsme si to, byla nádherná atmosféra, hymna, retrodresy. Výsledek bohužel chyběl.“

Čím si předvedený výkon vysvětlujete?

„Těžko jsme se dostávali dopředu kombinací, po rychlém přechodu se nám dařilo posílat do vápna centry. Někdy se povedly, jindy ne. Bohužel jsme to nevyužili, já jsem měl dvě hlavy, Benji (Tetteh) taky. V takovém utkání od nás musí přijít gól. Čím déle se hrálo 0:0, tím víc to vyhovovalo soupeři. Začali jsme nakopávat dlouhé balony, nehráli jsme po zemi. To bylo špatně.“

Jak jste viděl situaci před penaltou?

„Byl tam centr z pravé strany, dostal jsem se do hlavy, gólman mi to vyrazil na tyč. Při dorážce jsem si dal před soupeře nohu, kopl mě úplně jednoznačně do achilovky. Minutu jsem pak běhal za rozhodčím a říkal mu, ať se na to jde podívat. Když jsem pak viděl první záběr, bylo mi jasné, že to bude penalta.“

Stanciu ji ovšem neproměnil. Zlomilo to celý zápas?

„To byla chyba, v takovém zápase je penalta největší šance, která by se měla proměnit. Stane se to, spíš mě mrzí, že jsme to po penaltě mohli trochu vyburcovat a dotlačit ho tam. Ale hráli jsme špatně, bylo to hodně bojácné, posledních deset minut jsme zbytečně nakopávali balony a nedostali se do tlaku.“

Mrzí ztráta o to víc, že jste mohli využít páteční zakopnutí Viktorie?

„Sčítat se bude až na konci sezony, musíme zvládat svoje zápasy. Ztratili jsme body, na nic jiného nekoukáme.“

Na Slavii ztrácíte už devět bodů. Dá se tohle manko ještě smazat?

„Jednoznačně, čeká nás ještě hodně zápasů, na podzim i na jaře, pak je tu nadstavbová část. V ní pak další zápasy se soupeři ze špičky. Slávisti nejsou žádní supermani, můžou ztratit body stejně jako jiný mančaft. Vůbec bych nemluvil o tom, že je to nereálné. Uvidíme, jak bude sezona dál probíhat.“

