Sparta bojuje o Švéda Karlssona. Přesunu do Čech se nebráním, vzkázal

Nejen uplynulý zápas s Jabloncem ukázal, jak nutně potřebuje Sparta posílit křídelní prostory. Řešením by se měl stát David Moberg Karlsson, který ve čtyřiadvaceti letech prožívá ve švédské nejvyšší soutěži průlomovou sezonu.

Sparta jeho výkony mapovala napříč podzimem, v první polovině listopadu začala podnikat první konkrétní kroky vedoucí k jeho získání. V uplynulých hodinách se jednání výrazně posunula. „V neděli proběhla schůzka na úrovni obou klubů. Jejím výsledkem byla dohoda, že by měl Karlsson zamířit do Sparty za zhruba 32 milionů korun,“ konstatuje zdroj detailně obeznámený s děním v letenském klubu.

SESTŘIH: Sparta - Jablonec 0:0. Letenské oslavy zhořkly, Stanciu neproměnil penaltu 720p 360p REKLAMA

Ačkoli v pondělí ráno švédská strana dohodu písemně nepotvrdila, je stále vysoce pravděpodobné, že se transfer podaří dotáhnout. Do hry se totiž vložil člen sportovního vedení Sparty Tomáš Rosický. Švédský zdroj deníku Sport hovoří o tom, že někdejší vynikající fotbalista dokonce minulý týden navštívil Karlssona přímo ve Švédsku. Výsledkem mělo být ujištění ze strany hráče, že by se přesunu do Generali Areny rozhodně nebránil.

To ostatně reprezentant severské země v pondělí potvrdil i listu Aftonbladet. „Nejsem v situaci, kdy by na moje dveře bušili zástupci Realu Madrid a podobných klubů. Česká liga pro švédská média a fanoušky není zrovna sexy, ale já si myslím, že by to byl další postupný krok kupředu v mé kariéře. Rozhodně bych se jí nebránil.“

Karlsson prožívá skvělý ročník. Ve 29 odehraných utkáních už nasázel deset branek, k tomu přidal šest asistencí. Produktivita jako hrom. Navíc platí za obounohého fotbalistu, který může nastoupit na obou krajích středové formace.

„V Česku je celá řada výborných klubů. Plzeň hraje Ligu mistrů, Slavia s Jabloncem Evropskou ligu. Sparta má za sebou taky spoustu evropských úspěchů, je to skvělý klub. V mých očích jsou nejlepší české kluby na vyšší úrovni než elitní švédské,“ upozorňuje rodák z Mariestadu.

Následující dny, možná i hodiny, by měly definitivně odhalit, zda Sparta vysněnou posilu opravdu získá. V tuhle chvíli se zdá být na dobré cestě.