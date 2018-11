Spartě to bez Kangy nešlo. Čím nejvíc chyběl a proč je téměř nenahraditelný?

Brzké vyřazení z pohárové Evropy, výsledkové i herní veletoče, celá řada různých složení základní sestavy. Až by se chtělo říct, že si Sparta během turbulentního podzimu prošla už úplně vším. Nedělní duel s Jabloncem ale ukázal, že to není úplně pravda. Vůbec poprvé v sezoně totiž Letenští do domácího zápasu nastoupili bez středopolaře Guélora Kangy. A to se ukázalo jako mnohem větší problém, než by se na první pohled mohlo zdát.