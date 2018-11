ZLATÁ PÍŠŤALKA: Solidní Adámková, pomezní v Karviné neměl čekat

Video k článku 720p 360p REKLAMA ZLATÁ PÍŠŤALKA: Debut Adámkové dopadl solidně, selhal Orel v duelu Plzně VŠECHNA VIDEA ZDE

Jednou věcí je, zda to v sobotu v Karviné od Slavie před prvním gólem byl, nebo nebyl ofsajd. Druhou pak to, že asistent sudího Jiří Kříž patrně stejně chyboval – pokud se rozhodl mávat, měl tak učinit ihned. Přítomnost videorozhodčího na tom nic nemění.

S videem přišla do fotbalu u ofsajdových situací novinka. Asistent má při hraničních pozicích v případě zjevné brankové příležitosti vyčkat s tím, že eventuální gól zruší až VAR. Jenže v Karviné se vše odehrálo trochu jinak.

Úvodem opáčko, co se stalo. Josef Hušbauer poslal v 10. minutě balon na Jaromíra Zmrhala, který stál v hraničním ofsajdovém postavení, ten zleva vběhl do šestnáctky a předložil gólovou přihrávku Tomáši Součkovi. Záložník se nemýlil, míč opřel o síť. 0:1.

Jenže v ten okamžik a teprve tehdy asistent Kříž zvedl praporek. A rukou na vysvětlenou ukazoval, že mával „tu zadní“ situaci, tedy Zmrhalovo převzetí balonu. 0:0.

Pak se do věci vložil VAR, konkrétně Radek Příhoda, a ofsajd odvolal, tedy posvětil gól. 0:1.

720p 360p REKLAMA ZLATÁ PÍŠŤALKA: Debut Adámkové dopadl solidně, selhal Orel v duelu Plzně

Nejprve k počínání videorozhodčího. Bylo správné. Příhoda nenašel žádný záběr, který by prokázal, že se Zmrhal nacházel v ofsajdovém postavení. Proto doporučil Fraňkovi, aby gól uznal. Podle nepsaného hesla „Pro fotbal“, které v takovéto situaci chce, aby navrch mělaútočící strana, aby padl gól.

Je to rozdíl v přístupu oproti penaltovým okamžikům. Při nich, pokud nejde o zjevnou chybu, zůstává platné rozhodnutí, které padlo na hřišti. Jeden a tentýž souboj hráče A s hráčem B proto VAR nerozporuje, i když sudí pokutový kop pískne, ani když ho nepískne.

Samostatným dílkem celého příběhu je postavení ofsajdové kamery. To v Karviné, jako na většině stadionů, rozhodně není ideální, a v tomto případě neumožnilo jednoznačné rozhodnutí, zda Zmrhal stál za předposledním hráčem soupeře. Nicméně VAR konal v rámci možností správně. Jiné to už může být s počínáním asistenta Kříže. Hlavní rozhodčí Pavel Franěk ho pro Sport pochválil: „Odmával, až když padl gól. Nechal dohrát akci do konce, zachoval se přesně podle instrukcí VARu.“

Jenže ono to tak být nemusí, spíš se to dá zpochybnit. Zmíněná poučka skutečně platí, ovšem pouze ve chvíli, kdy se jedná o zjevnou brankovou příležitost. A to se o Zmrhalově postupu na branku zleva říct nedá. Proto, pokud se Kříž domníval, že se jedná o ofsajd (což si dle následného počínání myslel), měl spíš zvednout praporek ihned.

K tomu se ještě patří dodat, že asistent nestál v okamžiku Hušbauerovy přihrávky předpisově, nýbrž nějaké dva tři metry za pomyslnou ofsajdovou čárou.

Zmrhal k první brance Slavie: Ofsajd? Já to viděl tak, že jsem v něm nebyl

Janečka o videu: Penaltu jsem vyrobil, ale ofsajd před gólem podle mě byl