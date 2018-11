Trenér Petr Rada byl při zápase svého Jablonce na Spartě ve svém živlu: nebyl by to on, aby si nestřihl pár žonglů. Čtvrt hodiny před koncem pak hostujícího kouče hra vtáhla natolik, že šel za postranní čárou málem do souboje s Martinem Frýdkem – ke střetu nakonec nedošlo a vše skončilo úsměvem. Rada ale není jedinou hvězdou nového dílu Ligy naruby. Nevíte, jestli slávistický útočník Matoušek v Karviné už dostřídal, nebo tam pořád stojí? Podívejte se na fotbal z nadhledu!