Pulkrab po prohře na Slovácku: Tenhle zápas byl úplný zkrat. Hrozný!

Kde hledat příčiny toho, že utkání, které jste měli rozehrané na vítězství, dopadlo vaší porážkou?

„Vůbec se to nepovedlo. Je strašné vést v zápase 1:0 a stane se taková věc. Opět jsme nedali penaltu. Vlastně rovnou dvě. Je neskutečný, že tu vedeme pět minut před koncem, po dlouhé době se nám konečně podařilo dát soupeři gól a my o to vedení přijdeme a nakonec ještě prohrajeme. Hrozný!“

Přitom se zdálo, že váš gól přišel v pravý čas. Sparta ustála pár šancí Slovácka a pak se ujala vedení.

„Je to tak, přežili jsme nějaké závary v našem vápně a pak dali gól. Ale jsem rád, že jsme konečně zjednodušili naši hru, ta branka byla úplně jednoduchá akce, která podle mě nejde bránit, když jsme tam dva útočníci. V tu chvíli se však musíme s tak zkušenými hráči v sestavě uklidnit a dohrát zápas třeba na 1:0. Ne místo toho dostat červenou a druhou červenou. Tohle byl z naší strany úplný zkrat.“

Jak jste sledoval ten divoký závěr zápasu?

„Neviděl jsem ani jednu situaci kolem vyloučení, ale asi ani nemá cenu se k tomu vyjadřovat, když máme video a rozhodčí si to může jít prohlédnout. A co se týká penalt, to je to samé. Sudí to viděl, a když jsou i podle videa, tak jsou.“

Jednalo se o sparťanský kolaps?

„Vše bylo zapříčiněno první červenou. Od té jsme nestíhali, přišel tam dobrý balon do vápna a z něho padl gól, pak přijde druhá červená a penalta, to už byl úplný nesmysl pro mě.“

Balon si vzal na penaltu Mihailo Ristič. Byl určeným exekutorem?

„Vzal si míč a měl na to koule. Všechna čest, když nastoupil do prvního zápasu a stejně se nebál. Zrovna tohle bych mu nevyčítal, nepřišlo mi, že by se někdo jiný k penaltě hrnul. Za to má u mě spíš respekt. Že to dopadlo, jak to dopadlo… Pro mě už není rozdíl, jestli bychom tu remizovali, nebo prohráli. Tenhle zápas jsme měli vyhrát.“

Co říkáte na vaše výkony ve venkovních ligových zápasech? Z posledních pěti jste vyhráli jen jeden.

„Ta statistika je šílená, to všichni víme. Kdybychom věděli, čím to je, tak to změníme. Zkoušíme dělat věci jinak, ale nedokážu říct, proč to nejde. Že by někdo výkon ve venkovních zápasech odfláknul, to se mi nechce věřit.“

