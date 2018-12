Sparta se trápí a hledá cestu z krize. Co bude se Ščasným a Rosickým?

Když byl hned zkraje sezony odvolán trenér Pavel Hapal, najela Sparta na provizorní režim. Z kanceláře sportovního ředitele sestoupil na střídačku Zdeněk Ščasný, tohle řešení bylo označeno za dočasné.

Během turbulentního podzimu vykrystalizovaly dlouhodobější vyhlídky. Zdeněk Ščasný coby hlavní trenér, Tomáš Rosický v roli sportovního ředitele. Na tomhle plánu se navzdory průšvihům z posledních týdnů nic nemění.

„Co se týká pozice Zdeňka Ščasného, Sparta nyní rozhodně neplánuje žádné radikální kroky, není to pro nás téma. Nechceme panikařit, naopak se musíme soustředit na to, co se v posledních týdnech děje s hráči a co nejrychleji problém vyřešit,“ řekl pro Sport generální ředitel klubu František Čupr.