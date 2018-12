Dojatý táta Chorý po první ligové trefě v Plzni: Gól jsem si strašně užíval

Nakolik se vám ulevilo po prvním vstřeleném gólu v sezoně?

„Myslím, že se ulevilo všem. Na Olomouc jsme chtěli nastoupit a vstřelit první branku, abychom se uklidnili. Celý první poločas jsme byli aktivnějším a lepším týmem, z čehož pramenil i druhý gól. Soupeř udělal chybu, my toho využili. Klidně jsme mohli do kabin odcházet s výraznějším náskokem. Druhá půlka už byla ospalejší. Za první branku v ročníku jsem samozřejmě rád a doufám, že na to navážu v dalších zápasech.“

Váš souboj s Michalem Vepřekem krátce před druhým gólem vyvolal vášně. Byl to faul?

„Šel jsem do souboje, dal jsem si tam nohu a balon se mi odrazil od kolena. Michal do mě naletěl z boku, v souboji byl pozdě. O faul se nejednalo. Zkoumalo se to na videu a prošlo to.“

V lize jste skóroval poprvé od května, suché období trvalo dlouhou dobu. Vytvářel jste si na sebe tlak?

„Když jste v top klubu, tlak na útočníka je vždycky. Snažil jsem si to nepřipouštět a pořád věřit, že si místo najdu a gól dám. Proti Olomouci se mi to poštěstilo. Milan Petržela mě krásně našel, jsem strašně spokojenej.“

Byl to speciální gól, že přišel zrovna proti Olomouci?

„Hodně kluků znám osobně, voláme si, jsme neustále v kontaktu. Ale v zápalu boje to nevnímáte. Gól jsem si strašně užíval. A když jsem viděl v hledišti malou dcerku, bylo to šíleně dojemný. Pak se mi hrálo ještě líp.“

V Plzni očekávají, že se stanete adekvátní náhradou za zraněného Michaela Krmenčíka. Je těžké s tím žít?

„Michael je kvalitní útočník. Vždycky góly dával, uměl si najít prostor a zakončit. I díky němu máme tolik bodů. Teď je to na mě. Strašně se snažím pomoct týmu. Někteří to třeba nevidí, ale na hřišti vždycky odvedu černou práci. Snažím se hrát dobře zády k bráně a gól je třešnička na dortu. Pro mě důležitější týmový výkon. Abychom vyhrávali a byli na vršku tabulky.“

Bylo těžké se po Lize mistrů znovu připravit na ligu?

„Ano, bylo. Cestovali jsme. Museli jsme kvalitně zregenerovat a odpočinout si. Připravili jsme se dobře. Každý měl v hlavě jen vítězství. To se ukázalo i po prvním vstřeleném gólu, kdy jsme si stále hráli svoji hru a soupeře nutili k chybám. Z Champions League jsme se dobře přeorientovali na ligu. Jestliže chceme poháry hrát i nadále, musíme pochopit, že i domácí soutěž je strašně důležitá.“

Trenér Václav Jílek prohlásil, že váš dnešní výkon mu připomněl vaše nejlepší časy v Olomouci. Opravdu jste se tak cítil?

„Když si mě Plzeň z Olomouce vybrala, měl jsem na kontě jen dva góly. Moje hra spočívala hlavně v tom, že jsem udržel spoustu balonů a bylo na mě množství faulů. Teď se cítím velmi dobře.“¨

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 2:0. Mistr konečně vyhrál, má pohodlné tři body Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Plzeň - Olomouc: Petržela našel Chorého a ten lehce skóroval proti bývalému klubu! 720p 360p REKLAMA