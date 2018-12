Důvody sparťanské mizérie: tým nemá tvář, spousta karet i vnější vlivy

ZPŮSOB HRY

SESTŘIH: Slovácko - Sparta 2:1. Bláznivý duel! Hosté nedali dvě penalty, dostali dvě ČK

S nástupem Zdeňka Ščasného se předpokládala změna způsobu hry. Zkušený trenér je známý tím, že po svém mužstvu vyžaduje, aby hrálo dominantně, bylo silné na míči a „dělalo zápas“. To se ovšem během podzimu dařilo jen sporadicky. Fungovalo to v utkáních s Mladou Boleslaví, Libercem a v Teplicích, v určitých pasážích rovněž v derby se Slavií. Především venku ale Sparta dosud tuhle tvář nemá. Na trávníku působí rozháraně, jako by hráči úplně přesně nevěděli, co mají hrát. Navíc se nemůže opřít o podporu krajních záložníků. Z křídelních prostor nejsou Pražané téměř vůbec nebezpeční, centrované balony jsou neadresné, chybí schopnost se uvolnit v souboji jeden na jednoho. Mnohem více to proto Letenští musí valit středem, čímž jsou pro soupeře čitelnější.

názor Sportu: Jestliže kádr nabitý potenciálem a kvalitou nehraje dobře, na vině je logicky především trenér. Ačkoli Zdeněk Ščasný převzal tým v rozjeté sezoně a neměl možnost s ním absolvovat přípravu, měl dost prostoru na to, aby mužstvu vtiskl jasnou tvář. To se zatím daří spíš jenom v určitých náznacích.