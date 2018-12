Vyhnal po Jablonci: Dva góly do kabiny? Tragédie, v šatně byla blbá nálada

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jablonec - Zlín: V demolici Ševců pokračuje Chramosta, 4:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Zápas se asi nebude hodnotit lehce, že?

„Jablonec byl lepší. Do nějaké čtyřicáté minuty jsme drželi hru relativně pod kontrolou, ale pak jsme si nechali dát dva hloupé góly. A oba padly po standardních situacích. Jít do kabiny s takovým soupeřem jako je Jablonec za stavu 0:2? To je špatné.“

Co se stalo na konci první půle?

„Nevím, upřímně si to nedokážu vysvětlit. Je tragédie, když dostaneme takto dvě branky do kabiny. Strašné… Hrozně těžko se poté náskok soupeře otáčí.“

Asi právě tyto chvíle zápas rozhodly.

„Ano, byl to zlom. Měli jsme nějaké šance, ale když dostanete takto dvě branky do kabiny, je pak vaše situace složitá. Musíme se rychle vzpamatovat, zapomenout na utkání s Jabloncem a připravit se na Plzeň, se kterou hrajeme už v pátek.“

Jaká byla nálada o přestávce v kabině?

„Samozřejmě byla špatná, blbá. Hru jsme relativně drželi, ale ty dvě branky nás dostaly… Něco jsme si i mezi sebou vyčetli, ty chyby. Řekli jsme si, že ještě zkusíme utkání ve druhé půli nějak zvrátit, ale nepovedlo se. Říkali jsme si, že bychom mohli nějaký gól dotlačit do brány a trochu domácí znervóznit. Místo toho Jablonec skóroval potřetí a opět to byla trochu zbytečná branka, pak už se hrálo v podstatě na jednu bránu.“

Neříkali jste si, že by cesta mohla vést přes jabloneckou únavu?

„Nějak jsme se na to nepřipravovali, ani jsme se o tom nebavili. Očividně nijak utahaní nebyli, když nám dali 4:0.“

I tak můžete být zatím s podzimem spokojení, že?

„Spokojenost zatím je. Ale tyto výsledky to kazí. Dostat takový podobný výprask v Jablonci… To prostě není dobré.“

