Emoce v Opavě se Slavií: Nadávky, zlomená židle a málem i rvačka

Fotbalisté se do sebe i s několika členy realizačního týmu pustili v 85. minutě. Joel Kayamba se hnal za míčem, chtěl rychle házet aut. Jenže se k němu nemohl dostat. A strhla se mela. „Někdo z lavičky po Joelovi sprostě řval, tak jsme chtěli bránit hráče,“ vysvětloval opavský kapitán Nemanja Kuzmanovič. „Je to pryč, ale chování by mělo být jiné.“

Z opavských borců byl nejvíc nastartovaný zkušený matador Pavel Zavadil. Jako jediný nakonec také z hromadného incidentu vyvázl se žlutou kartou. Situaci se snažil uklidnit hostující kapitán Milan Škoda a rozvášněné borce rychle krotil i trenér Jindřich Trpišovský.

„Bál jsem se zbytečných karet, máme jich hodně,“ vysvětloval kouč. „Balon zapadl pod naše asistenty a než se jim ho povedlo vyndat a podat, došlo ke strkanici. Já držel Stocha a ještě jednoho hráče, aby z toho nebylo nic většího.“

Slávistický záložník Jaromír Zmrhal tahanici moc nechápal. „Hrál jsem na druhé straně a už jsem jen viděl, že tam praskla židle,“ krčil rameny. „Jestli se tam někdo opřel do hráče, nebo jestli ten hráč se snažil vydolovat balon a strčil do našeho trenéra, fakt nevím. Přibíhal jsem a už se to tam trochu pralo. Byl to boj do posledních minut, Opava se doma nevzdala. Víme, jak hrála předchozí zápasy doma. je to silný soupeř.“

To potvrdil i trenér Trpišovský. Opavě, týmu i fanouškům, vysekl poklonu. „Chtěl bych pochválit opavské diváky, kulisa tady je skvělá. Fantastické hřiště v tuto dobu pro fotbal. I domácí hráči se rvali a sportovně přistoupili k zápasu. Přeji si, aby se tady udržela a liga. Skvělé hřiště, skvělý soupeř. Bojovný, neústupný, ale férový.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Zavadil, 53. Kuzmanović Hosté: 24. Zmrhal, 59. Zmrhal, 74. T. Souček Sestavy Domácí: Šrom – Hrabina (84. Janetzký), Simerský, Svozil, Žídek – Kayamba, Zavadil, Jursa (72. Schaffartzik), Zapalač (90. Juřena) – Kuzmanović (C) – Smola. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu (67. Deli), Bořil – T. Souček, Hušbauer – Stoch, Sýkora (57. Olayinka), Zmrhal (90. Frydrych) – Milan Škoda (C). Náhradníci Domácí: Fendrich, Řezníček, Radić, Schaffartzik, Janetzký, Jurečka, Juřena Hosté: Olayinka, Deli, Baluta, Mešanović, Frydrych, Traoré, Kovář Karty Domácí: Jursa, Žídek, Smola, Smola, Zavadil Hosté: Bořil, Ngadeu, Hušbauer Rozhodčí Pechanec – Paták, Myška Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 5836 diváků

