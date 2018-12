Souček chválil trávník a oddechl si: Jsme rádi, že to máme za sebou

Máte čtyři body náskok na druhou Plzeň. Paráda, že?

„Je to skvělé. Ale musíme takto pokračovat. Plzeň taky vyhrává. Musíme hledět hlavně na sebe.“

Na hřišti nováčka jste se vydali ze všech sil, co?

„Do zápasu jsme vstoupili skvěle. Prvních pětatřicet minut jsme měli pod kontrolou. Mohlo to být klidně 3:0 pro nás. Oni pak vyrovnali z penalty a dokonce vedli 2:1. Nakonec to bylo hodně těžké. Ale myslím, že jsme to nakonec zaslouženě otočili zpátky.“

SESTŘIH: Opava - Slavia 2:3. Nádherné drama. Hosté museli otáčet, rozhodl Souček Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Nahrálo vám vyloučení útočníka Tomáše Smoly?

„Určitě. On byl nepříjemný, občas jsme s ním měli problémy. Ale udělal chybu, dostal druhou žlutou. To nám pomohlo. Opava má fantastické fanoušky, už jsem tu hrál jednou druhou ligu. I pro hostující tým je skvělé tady hrát. Když slyšíme aplaus, je to vždycky lepší než prázdný stadion. Také trávník byl skvělý, takže jsme hráli hodně po zemi a to nám sedělo. Mohl by být takový na víc hřištích.“

Byla na vás znát únava po náročném programu a cestování?

„Hráli jsme v Karviné, pak v Bordeaux a pak tady v Opavě. Bylo to těžké, vyhrocené. V utkání bylo hodně obratů. Jsme rádi, že to máme za sebou a můžeme teď v klidu hrát doma.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Zavadil, 53. Kuzmanović Hosté: 24. Zmrhal, 59. Zmrhal, 74. T. Souček Sestavy Domácí: Šrom – Hrabina (84. Janetzký), Simerský, Svozil, Žídek – Kayamba, Zavadil, Jursa (72. Schaffartzik), Zapalač (90. Juřena) – Kuzmanović (C) – Smola. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu (67. Deli), Bořil – T. Souček, Hušbauer – Stoch, Sýkora (57. Olayinka), Zmrhal (90. Frydrych) – Milan Škoda (C). Náhradníci Domácí: Fendrich, Řezníček, Radić, Schaffartzik, Janetzký, Jurečka, Juřena Hosté: Olayinka, Deli, Baluta, Mešanović, Frydrych, Traoré, Kovář Karty Domácí: Jursa, Žídek, Smola, Smola, Zavadil Hosté: Bořil, Ngadeu, Hušbauer Rozhodčí Pechanec – Paták, Myška Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 5836 diváků

Opava - Slavia: Souček zase otáčí! Pohotově zakončil do prázdné brány, 3:2 pro hosty! 720p 360p REKLAMA

Opava - Slavia: Smola dostává druhou žlutou kartu, domácí dohrají v deseti! Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Opava - Slavia: Další trefa! Zmrhal nasadil Šromovi jesle a srovnává na 2:2! 720p 360p REKLAMA