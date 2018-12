Trpišovský věnoval výhru Slavie oběti z benzinky: Znal jsem ji, je to hrozné

Zasáhlo vás to?

„Je hrozné, že se takové věci dějí. I cestou k zápasu jsem jel okolo. Vyjadřuju upřímnou soustrast rodině. To vítězství chci věnovat jí. Pro mě je naprosto nepochopitelné, že se takové věci dějí. Navíc pro pár korun. Je to katastrofa.“

Jak jste viděl zápas?

„Vstoupili jsme do něj dobře. Po dlouhém autu jsme dali gól, v těch pasážích jsme hráli výborně. Tak, jak jsme chtěli. Kombinačně, otáčeli jsme hru a byli jsme silní na míči. Bohužel jsme nedali na 2:0, Milan Škoda dal tyčku. Pak přišla chyba na naší straně a domácí proměnili pokutový kop. Tím se dostali do určitého tlaku a v té době zase dominovali oni. Dali břevno a Kuzmanovič měl další šanci. My jsme strašně znervózněli. Domácí hráli výborně, hnali je lidi.“

A vy jste v nástupu druhé půle najednou prohrávali 1:2.

„Nezachytili jsme brejk. Hodně nám pomohl Zmrhalův gól na 2:2. Pak byla spousta možností na obou stranách. Chtěli jsme hrát na vítězství, proto byla naše obrana trošku otevřená. Po krásné akci jsme dokázali skórovat na 3:2. Pomohli jsme si střídáními, hodně nám opět pomohl svou aktivitou Olayinka. Byl to trošku divokej zápas a pro všechny aktéry asi zajímavý. Musím pochválit opavské diváky, kulisa je tady skvělá. Chci taky poděkovat za fantastické hřiště. Je úžasné, jak je v prosinci pro fotbal připravené.“

SESTŘIH: Opava - Slavia 2:3. Nádherné drama. Hosté museli otáčet, rozhodl Souček 720p 360p REKLAMA

Soupeř vám kladl tuhý odpor, že?

„Domácí hráči se rvali a k zápasu přistoupili sportovně. Přeju Opavě, aby se udržela. Byl to skvělý, bojovný, férový a neústupný soupeř. Ten tým má dobrý charakter, a když bude takto pokračovat, bude doma velmi úspěšný. Je to skvělý stánek a byl zážitek tady hrát. Tohoto vítězství si vážíme.“

Proč jste tak brzy střídal stopera Ngadeua?

„Michael měl žlutou kartu a Bořil na té straně taky. Kayamba hrál velice dobře, je extrémně rychlý a my jsme se tlačili dopředu. Simon Deli je velice rychlý a jednoho z těch hráčů se žlutou vyndat. Bylo to taktické střídání, abychom nebyli tolik přetížení na levé straně.“

Vyloučení útočníka Tomáše Smoly vám hodně pomohlo. Souhlas?

„Opavě byla přes něj velmi nebezpečná, vyhrával všechny souboje s Ngadeuem. Chodil dobře do těla, míče okolo něj vypadávaly. Kuzmanovič si je jako chytrý hráč sbíral. Určitě pak Smola Opavě chyběl, neměli to na koho nakopnout. O to víc jsme mohli posílat hráče do ofenzivy. Na hřišti bylo víc místa. Domácí hráli strašně náročně, stálo je to hodně sil. Nebylo to pro nás nic jednoduchého. Ale věřil jsem, že máme dobré hráče.“

Máte čtyřbodový náskok na druhou Plzeň.

„Neřeším teď náskok, mám spíš radost z bodového zisku. Ztratili jsme body jen ve třech zápasech. Jsme rádi, že to zvládáme a dokážeme otočit i utkání, které se pro nás nevyvíjí dobře. Jako tohle v Opavě.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Zavadil, 53. Kuzmanović Hosté: 24. Zmrhal, 59. Zmrhal, 74. T. Souček Sestavy Domácí: Šrom – Hrabina (84. Janetzký), Simerský, Svozil, Žídek – Kayamba, Zavadil, Jursa (72. Schaffartzik), Zapalač (90. Juřena) – Kuzmanović (C) – Smola. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu (67. Deli), Bořil – T. Souček, Hušbauer – Stoch, Sýkora (57. Olayinka), Zmrhal (90. Frydrych) – Milan Škoda (C). Náhradníci Domácí: Fendrich, Řezníček, Radić, Schaffartzik, Janetzký, Jurečka, Juřena Hosté: Olayinka, Deli, Baluta, Mešanović, Frydrych, Traoré, Kovář Karty Domácí: Jursa, Žídek, Smola, Smola, Zavadil Hosté: Bořil, Ngadeu, Hušbauer Rozhodčí Pechanec – Paták, Myška Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 5836 diváků

Opava - Slavia: Pořádná strkanice mezi oběma týmy po bizarní bitvě o balon! 720p 360p REKLAMA

Opava - Slavia: Souček zase otáčí! Pohotově zakončil do prázdné brány, 3:2 pro hosty! 720p 360p REKLAMA

Opava - Slavia: Smola dostává druhou žlutou kartu, domácí dohrají v deseti! 720p 360p REKLAMA