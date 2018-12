LIGOVÝ INSIDER: Spartě nepomůže ani šest nových hráčů, říká Jiránek

Jiránek ve svém pořadu LIGOVÝ INSIDER zpochybnil přestupovou politiku letenského týmu, který se i přes zimní přestávku hodlá posílit. „Sparta si myslí, že když nakoupí polovinu kádru, tak že to bude hned fungovat. Takhle s tím neudělají nic,“ má jasno někdejší reprezentační stoper. „Měli by to nastavit koncepčně a třeba obětovat jednu sezonu, ale tohle nikam nevede. Ani šest nových hráčů jim nepomůže. Každá sezona je horší a horší a nedovedu si ani představit, co bude za pár let.“

Znovu došlo i na Guélora Kangu, který se na Slovcku nechal vyloučit a neproměnil penaltu. „Kanga je kvalitní hráč, který má potenciál, ale celkově mužstvu spíš škodí,“ domnívá se Jiránek. „V Rusku byl stejný – chyběl ve spoustě zápasů kvůli vyloučení a nepoučil se z toho ani tady. Pro mě je to problémový hráč.“

Co ještě Jiránek říkal o Spartě? Podívejte se na nový díl pořadu LIGOVÝ INSIDER!

