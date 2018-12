Nedisciplinovaná Sparta! Neklid a podrážděnost, zápasy se mění ve válku

Jsou to jednoduché počty. Sparťané během 17 ligových střetů posbírali už 49 žlutých karet. K tomu tři červené. Takovému „skóre“ se žádné další mužstvo ani nepřibližuje. Navzdory tomu, že tým kolem extravagantního Guélora Kangy sází především na technicky vyspělé individuality, rozhodčí na něj pálí jeden karetní trest za druhým.

„Od takového týmu bych očekával, že v zápasech bude dominovat. Zároveň je důležité si říct, za co ty karty hráči dostali,“ konstatuje trenér Jaroslav Hynek, který v minulosti vedl pražskou Duklu.

Žluté karty v sezoně 2018/2019 • Foto Sport

Tím se dostáváme k samotné příčině sparťanské nedisciplinovanosti. Z pohledu do let minulých víme, že mužstva kouče Zdeňka Ščasného se vždy vyznačovala obrovskou agresivitou. Teď to není jiné.

Výrazně ovšem přibyly prohřešky, které přímo nesouvisí s fotbalovým děním na trávníku. Kanga, mimochodem s osmi žlutými a jednou červenou kartou největší ligový hříšník, byl trestán za svléknutí dresu při oslavě gólu. Nicolae Stanciu musel pod sprchy, když neudržel nervy na uzdě a nakopl Davida Limberského. Eldar Čivič pak v sobotu zasáhl obličejem Jana Kuchtu ze Slovácka.

Zkrátka a jednoduše, Sparta ve velkém doplácí na individuální nedisciplinovanost jednotlivých hráčů. „Je to o nezvládání tlaku, hráči jsou podráždění. Spousta karet je za neukázněnost, což svědčí o tom, že je Sparta v neklidu,“ míní zkušený trenér Miroslav Koubek.

Faktem ovšem zůstává, že častokrát jsou sparťané trestáni i za prohřešky plynoucí přímo ze hry. Důvodů, proč se tak děje, může být hned několik. „Je to taky o zkušenosti hráčů. Důležité je atakovat balon, jakmile jsem v souboji pozdě, už hrozí nedovolený zákrok na protihráče. Já jsem často používal termín čistá agresivita. Hrát důrazně, ale uváženě,“ dodává Koubek.

Pokud jde o barevné kartonky, je Sparta vůbec v kurzu. V jejích duelech totiž soupeři dostali dosud nejvíc karet ze všech, v součtu už 46. I tahle statistika má své odůvodnění. „Jako první mě napadá, že každý má proti Spartě nebo Slavii zvýšenou hranici bojovnosti. Už jenom jméno soupeře vyvolává v hráčích pocity typu Jdeme do nich,“ konstatuje Koubek, který dovedl Viktorii v sezoně 2014/2015 k mistrovskému titulu.

Pražané mají ve svém středu hned několik hráčů, kteří na sebe umí vykoledovat faul, potažmo i s ním spojený trest. „Je to v pořádku. Ať už je to Stanciu, Kanga nebo i Frýdek, kteří hrají často nahoře, chtějí jít do soubojů jeden na jednoho. Z toho pak plynou karty pro soupeře,“ upozorňuje Hynek.

Pohled na tabulku ovšem naznačuje, že tenhle způsob vedení zápasů nemusí být takový, který by současné Spartě vyhovoval. Disciplína proto bude jedním z aspektů, na které budou muset v zimní přestávce Ščasný s pravou rukou Tomášem Rosickým a svými asistenty zapracovat.