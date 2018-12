Konec bídné série Příbrami. Vítězný pokřik jsme nezapomněli, řekl Fantiš

Ulevilo se vám po zlomení dlouhé série bez výhry?

„Dá se říct, že tohle asi byl náš zápas podzimu. Měli jsme možnost se trochu odpoutat od spodních pozic v tabulce, což se nám povedlo. Gól, který jsme od Dukly dostali, byl šílený. Říkal jsem si, že už to snad ani není možné. Věřil jsem, že to takhle nemůže pokračovat. Nakonec se mi to splnilo a vyhráli jsme.“





Nebál jste se na konci zápasu, že byste mohli o vítězství na poslední chvíli přijít jako před dvěma týdny na Bohemians?

„Přiznávám, že jsem to měl v hlavě hodně. Ale na týmu bylo vidět, že vždycky dozadu zabral. Souboje jsme precizně dohrávali a Dukla víceméně neměla žádnou šanci.“





Remizovali jste s Plzní, proti Bohemians jste se v deseti prali o vítězství a teď jste otočili zápas na Dukle. Ukazuje se, že ač je Příbram v tabulce dole, má sílu?

„Minulý týden mi po porážce s Baníkem novináři říkali, že jsme na tom špatně a jaká to je bída. Já na to odpověděl, že vyhrajeme na Dukle a bude to zase jiné. A vidíte, povedlo se. Tenhle tým má sílu i vůli, což jsme ukazovali už v minulé sezoně ve druhé lize. Jsme spolu dlouho a je to znát.“

Mimochodem, nezapomněli jste během sedmi zápasů bez výhry vítězný pokřik?

„Kdepak. Pokřik u nás vede brankář Milan Švenger, který to má dost dobře vychytané. Je to blázinec. Schválně se někdy podívejte na náš instagram, uvidíte tam velké věci.“





Nezklamala vás slabá návštěva? Nepřišlo ani tisíc lidí.

„Pochopitelně chci hrát fotbal pro diváky. Bohužel u nás ani na Dukle jich tolik nechodí, teď je to pochopitelně dané i počasím. Dneska to sice nebylo úplně tak špatné, ale podle mě se v tomhle počasí fotbal hrát nemá. Mělo by se hrát v úplně jiných podmínkách.“





Ještě k vaší utnuté sérii: nesedala na vás během dlouhé šňůry bez vítězství psychická deka?

„Nemůžu mluvit za kluky, ale já se se soustředil hlavně na svůj nebo na náš výkon. Věřil jsem, že to na Dukle zlomíme, protože kvalitu máme. Do šancí se dostáváme, jen jde o to je proměňovat. Kdybychom šance využívali, tak bychom vyhráli už s Ostravou. Potřebovali jsme dávat góly, což se na Dukle naštěstí povedlo.“





Vy sám už jste v sezoně na pěti trefách a Příbram z toho profituje.

„Musím říct, že takhle dobře jsem se hodně dlouho necítil. Naposledy asi v Baníku. Potom jsem měl i zranění, která mě stála dva roky fotbalu. Teď si to strašně užívám, jsem doma a baví mě fotbal.“





Bude vás bavit i v posledním podzimním kole, kdy doma hrajete se Spartou?

„Nemáme co ztratit, půjdeme si to se sparťany rozdat. Jak jsme jeli na Plzeň, tak do toho půjdeme se Spartou a uvidíme, jak to zvládneme.“

