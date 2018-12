Sparťanský rébus. V Teplicích bez Kangy i Frýdka, dostane šanci Vácha?

Útočník Sparty Matěj Pulkrab po gólu do sítě Slovácka • Pavel Mazač (Sport)

Matěj Pulkrab slaví s parťákem Benjaminem Tettehem gól do sítě Slovácka • Pavel Mazač (Sport)

Jak by Sparta mohla nastoupit proti Teplicím • Sport

Složit odpustek za nezvládnutý závěr utkání na Slovácku a alespoň částečně si tak udobřit fanoušky. To je cíl, se kterým půjde Sparta do nedělního ligového utkání proti Teplicím. Splnit ho však musí bez dvou stěžejních hráčů ze středu pole. Pro karetní tresty totiž do akce nemohou zasáhnout záložníci Guélor Kanga a Martin Frýdek. Kouč Pražanů Zdeněk Ščasný proto musí sestavovat krizový plán. Jak může vypadat jeho základní sestava?