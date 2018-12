Trpišovský chválil Škodu, Tvrdík s ním řešil budoucnost. SKS, vzkázal šéf

Na sociálních sítích později reagoval i samotný Jaroslav Tvrdík. "Milanova budoucnost je jasná. SKS. V hráčské i další životní kariéře!" napsal předseda představenstva klubu na Twitteru. "Pro nás je to strašně důležitý hráč, ale hlavně nesmírně silný člověk v kabině," prohlásil na pozápasové tiskové konferenci trenér Trpišovský.

Jak hodnotíte zápas s Boleslaví?

„Jsem spokojený. Když odečtu posledních šest minut, myslím, že to byl z naší strany výborný výkon, s velkou kvalitou. I když terén byl složitý. Výborně jsme kombinovali, hráli jsme v dobrém tempu, v dobrém pohybu, hodně konstruktivně a s vekou aktivitou všech hráčů. Do 80. minuty jsem byl maximálně spokojený, zápas jsme si pak zkomplikovali, měli bychom ho dohrát jinak. Ale zvládli jsme to vítězně a máme tři body.“

Co se v závěru stalo? Ovlivnil ho i odchod Tomáše Součka?

„Bylo tam hodně změn. Tomáš nebyl úplně fit před zápasem, byl nachlazený, navíc pak tam na něj byly dva ostřejší zákroky. Víme, jak je pro nás důležitý a po deseti minutách se to ukázalo. Věřím tomu, že kdyby zůstal na hřišti, nedostaneme ani jeden gól. Ale musíme si zvyknout hrát bez něj, přijdou karty, nemoci. Mělo to velký vliv. Chtěli jsme dostat do hry i Jardu Zeleného, protože Honza Bořil má žluté karty a nemůže ve čtvrtek proti Petrohradu hrát. Střídali jsme do obrany, což by se normálně nedělo, navíc Simon Deli dohrával se zraněním. Ale spíš to nastartoval ten moment, kdy jsme ztratili balon a Komličenko dal první gól.“

Po dlouhé době se trefil Milan Škoda. Jak daleko je momentálně od svého optimálního výkonu?

„Myslím, že se postupně zlepšuje. Teď to od něj byl možná nejlepší výkon v sezoně. Chybí mu gól ze hry. Šance, které měl proti Boleslavi nebo předtím v Opavě, dřív dával. Myslím, že je o jednom okamžiku, kdy mu to tam padne. Měl dobrý pohyb, sklepával míče, byl v gólových situacích. Optimum to není, to bude, až dá branku ze hry. Pak pro nás může být stejně důležitý jako před zraněním.“

Řeší se už je ho budoucnost? Smlouvu má jen do konce sezony.

„Pan Tvrdík s ním v týdnu seděl, řešil s ním budoucnost. Myslím, že Milan ještě výrazně promluví do našich cílů v této sezoně. A je to lídr kabiny, lídr Slavie. Slavii má v krvi, to je na něm vidět každý den. Třeba jak v Opavě dokázal mužstvo uklidnit. Pro nás je to strašně důležitý hráč, ale hlavně nesmírně silný člověk v kabině.“

Škoda má teď 86 ligových gólů. Věříte, že pokoří hranici sta gólů?

„Jsem přesvědčený, že to stihne. Doufám, že se k tomu výrazně přiblíží v této sezoně.“

Na druhé straně dal dvě branky Nikolaj Komličenko, jistě jste se na něj připravovali, ostatně znáte ho ze společného působení v Liberci. Jak jste byl spokojený s tím, jak ho vaše obrana eliminovala?

„Hrál jsem proti němu snad popáté a ještě nám nedal gól. Nebylo daleko od toho, abychom v tom pokračovali. Kluci na něj hráli skvěle, za celý zápas se v podstatě do ničeho nedostal. Ale pak mu necháte trochu prostoru a on ty situace takhle vyřeší. A penalty? Klukům jsem při sestřihu před zápasem říkal, že když bude kopat penaltu, ať jdou rovnou na půlku, že je to gól. Tuším, že proměnil asi dvacet penalt v řadě v soutěžních zápasech. Bohužel jsem to asi přivolal.“

Překvapuje vás, jak se vypracoval?

„Přivedli jsme ho s Honzou Nezmarem z Krasnodaru, měli jsme na něj tip, jezdili jsme se na něj dívat. Od té doby urazil obrovský kus cesty. Zlepšil se, vyspěl, dnes je to komplexní hráč. Síla na míči a v koncovce přerostla českou ligu. Jak jsem s ním mluvil, zájem je o něj velký. Dneska se na něj byl podívat Zenit, CSKA Moskva, je spousta dalších klubů, které ho monitorují. Je to zabiják. Když mu necháte vteřinu, nekompromisně pálí. Myslím, že může udělat velkou kariéru.“

Chyběl vám Josef Hušbauer, který nemohl hrát kvůli trestu za žluté karty?

„Do 80. minuty bych řekl, že vůbec. Pak hodně, protože umí uklidnit hru. Když nebude, bude nám chybět vždycky. V Opavě to bylo vidět, kdy rozdal dva pasy na padesát metrů. Je to takový náš quarterback. Když koukám na americký fotbal, vidím, jak quarterbeci hází míč šedesát metrů na tkaničku, on to dělá nohou. V přechodové fázi je strašně důležitý. Ale teď ho kluci skvěle zastoupili.“

Jak se vám líbil Peter Olayinka, který nastoupil na křídle?

„Levé křídlo je jeho nejsilnější pozice. Řekl bych, že je tak na čtyřiceti až padesáti procentech svého fotbalového potenciálu. Snad mu pomůže ten gól, že se trochu uklidní. V některých situacích je až v křeči, tak hrozně chce, že to pokazí. Ale jeho aktivita je neskutečná, viz druhý gól. Je to neskutečně pracovitý hráč, odolný, neustále v pohybu. Může jít hodně nahoru. Sbírá body, to je důležité. Snad přes zimu ještě pořádně potrénuje a zaklimatizuje se. Vím, že je schopný být o padesát procent lepší, než je teď.“

