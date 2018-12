Král: Krize Sparty? V autobuse byla dobrá nálada, Hejkal věděl i sestavu

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Teplice: Moulis šokuje letenské tribuny! Šílené bránění domácích, 1:0 pro hosty VŠECHNA VIDEA ZDE

Co vedlo k vaší překvapivé výhře na Letné, kde domácí prohráli v lize poprvé od října loňského roku?

„Podali jsme nadstandardní výkon. Snažili jsme se hrát fotbal, hrát kombinačně a nenakopávat balony, což by nebylo k užitku, protože Sparta má vysoké stopery. Plnili jsme tyto věci do puntíku a vyplatilo se.“

Nahrávala vám i současná krize Sparty?

„Když jsme viděli, v jakém stavu Sparta je, tak jsme sem jeli s čistou hlavou. V autobuse byla dobrá nálada, myslím si, že to bylo znát i na hřišti, že jsme uvolnění. Věděli jsme, že domácí nejsou v pohodě, ale pořád mluvíme o Spartě. Vytvořila si nějaké zajímavé šance, ale dokázali jsme to ubránit a Tomáš Grigar ji fantasticky vychytal. Udrželi jsme vzadu čisté konto a to je pro nás jako tým velmi důležité.“

Jak velkou roli hrálo, že trenér Hejkal na Letné dřív působil?

„To, že byl předtím ve Spartě, nám hodně pomohlo. Měli jsme o ní podrobné informace. V podstatě jsme i věděli, v jaké sestavě nastoupí.“

Co konkrétního trenér změnil na teplické hře?

„Začali jsme hrát trochu jiným systémem. Chce po nás, abychom hráli spíš přes střed zálohy a hráli jsme víc fotbalově.“

Jak jste vnímal, když fanoušci spustili pokřiky proti domácím hráčům?

„Bylo to hodně slyšet a myslím, že tohle je nepříjemné pro každého hráče. Rozhodně jim to nepomohlo.“

Stabilně patříte v Teplicích k hráčům s největší formou a klub o vás registruje zájem. Zůstanete i pro jarní část sezony?

„Momentálně nějací zájemci jsou, ale není to v bodu, kdy by někdo položil na stůl smlouvu a řešilo by se to. Tyhle věci nechávám na agentovi, ať se mi tím nemotá hlava a až něco bude, tak se to dozvím.“