Ščasný ven? Logická reakce, nespokojenost narůstá, řekl trenér

Co jste říkal na skandování nespokojených ochozů?

„Vnímal jsem to. Byl bych pokrytec, kdybych dělal, že mě to nezajímá. Naprosto tomu rozumím. Je to jejich právo a logická reakce. Já ten zápas bral jako pokus o naše probuzení. To se nepovedlo.“

Proč?

„Ze dvou důvodů. Nehráli jsme dobře a u některých hráčů narůstala nervozita. Chtěli jsme dobře začít, vstřelit branku. Ale třeba Stanciu ve třetí minutě svou stoprocentní šanci neproměnil. Celkově jsme měli čtyři, pět příležitostí, ale nedokázali dát ani jednu. Zatímco Teplice ve druhé půli vystřelily jednou a skórovaly. Mužstvo přitom vědělo, jakou facku dostalo na Slovácku…“

Čekal jste od hráčů jinou reakci?

„Strašně špatně se to vysvětluje. Já tu reakci viděl celý týden, který vypadal dobře. Hráči byli odhodlaní, ale pro fanouška to vypadá odlišně. Hlavně závěr vypadal z naší strany špatně. Potřebovali jsme gól, abychom si začali věřit. K tomu nedošlo. Místo toho jsme inkasovali. To, jak Chipciu zaspal a vypustil svého hráče (střelce gólu Moulise), je neskutečný. Nespokojenost fanoušků a vedení narůstá, tlak je pořád větší a unesou ho jen silní jedinci.“

Chyběli vám Kanga s Frýdkem ve středu pole?

„Především Frýdkova pracovitost chyběla hodně. Ale nemůžeme hledat výmluvu v tom, že někdo chyběl. Zkrátka jsme si s jejich absencí neporadili. Změnilo se to až s přechodem na jiné rozestavení. Možná to pomohlo i nahoře, ale bohužel vzadu jsme to nezvládli.“

Dokážete tohle kritické období zlomit?

„Před tímhle zápasem jsem to tak cítil. Musíme věřit, že zvládneme poslední zápas v Příbrami. Ale že bych věřil, že začneme hrát jako v úvodu sezony, to bych byl naivní, to nikdo nečeká. Musíme si pak vyhodnotit, co a jak dál.“

SESTŘIH: Sparta - Teplice 0:1. Šok na Letné! Domácí srazil mizerný výkon a Moulis Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Sparta - Teplice: Domácí fanoušci skandují “Ščasný ven!” 720p 360p REKLAMA