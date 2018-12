Bídný druhý poločas? Naše klasika, líčil Kopic. Čeká ho operace

O jak vážnou operaci půjde?

„Měl by to být malý zákrok, už s tím hraju měsíc a půl. Stále to nebylo stoprocentní, tak jsme se domluvili, že první část sezony dohraju. Nemělo by to být nic vážného a na přípravu bych měl být v pohodě připravený.“

Ještě před nástupem do nemocnice jste pomohl vybojovat tři body. Jaký to byl zápas?

„Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme si řekli, nechtěli jsme Karvinou dostat do zápasu, aby se nějak chytla, což se nám povedlo. Dali jsme brzy první gól, to nám pomohlo, soupeř jen bránil na vápně. I tak jsme se do příležitostí dostávali a mohli jsme dát čtyři pět gólů.“

Co se stalo pak?

„Druhý poločas byla taková naše – dá se říct – klasika. Místo toho, abychom hráli to, co v prvním poločase, tak spíše výsledek bráníme a jsme pasivní. To se stalo i proti Karviné, ale naštěstí jsme zápas dotáhli do vítězného konce.“

Nezapochybovali jste ale přece jen trochu o vítězství?

„Trenér nám říkal, abychom si dávali pozor a nedostali na 2:1, to je ošemetné. Soupeř může chytit elán, nám pak do hlavy vstoupí, že zápas můžeme ztratit. Měli jsme dát na 3:0. My hned první čtyři přihrávky v druhé půli při rozehrávce pokazíme, pak si znovu špatně nahrajeme a v tu chvíli znervózníme a nechodíme v tolika hráčích dopředu jako v první půli. Neodebíráme balóny na půlce, a to pak vyústilo gólem. Musím nicméně pochválit obranu, že Karvinou do žádné šance po gólu nepustila.“

Hned v úvodu jste se trefil, ale celkově statistiky neplníte góly a asistencemi tak jako loni. Čím to?

„Těžko říct. Byl jsem zraněný, neodehrál jsem plnou porci zápas, a na to nejsem zvyklý. Bylo to vždy tak, že tři týdny hraju, pak jsem zase na stejnou dobu vypadl z tréninku. Bylo to pro mě nové, protože mi je 28 let a ještě jsem neměl vážnější zranění. Nějaká utkání jsem neodehrál v takové formě a pohodě jako minulý rok, ale i tak hodnotím celý podzim výborně.“

Jak se vám hrála liga netradičně až v druhé půli prosince?

„Není to obvyklé. Ještě v druhé půli hustě sněžilo, což je vždy nepříjemné, ale to se nedá nic dělat. Liga je teď trochu delší, než by mohla být. Podle mě by mohla být spíše v létě vložená kola, když je teplo.“

Milan Škoda předeslal, že o titul zabojuje už jen Slavia a Plzeň. Souhlasíte?

„Teď to tak vypadá, ale určitě bych ostatní týmy neodepisoval. Například Jablonec může kartami zamíchat. Vzpomeňme na minulé jaro, kdy jsme hodně ztráceli. To se nesmí opakovat.“

