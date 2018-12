Kolář o Chramostově zákroku: Faul to byl. Video fotbalu prospívá

Jak jste viděl situaci před neuznaným gólem? I Chramosta přiznal, že ke kontaktu došlo.

"Určitě. Chtěl jsem si před ním píchnout balon, ale dal jsem si ho moc. Zavadil o mě, faul to byl. Už z předchozího zápasu jsem měl na kotníku výron a teď jsem na to navíc špatně došlápnul."

Měl jste hodně práce, byl to váš nejlepší výkon ve Slavii?

"Podobný zápas jsem zažil už v Boleslavi hned po mém příchodu. Ale je pravda, že jinak jich moc takových nemám. Kluci hrají dobře, pro mě je to většinou o jednom zákroku a o hře nohama. Dneska jsem týmu mohl pomoct, za což jsem rád. Hlavní však je, že jsme vyhráli, na mojí nule tolik nezáleží."

Který zákrok byl nejtěžší?

"Několikrát tam propadl centr na zadní tyč, vyškrábl jsem ho jen konečky prstů. Takové situace jsou obtížné, protože gólmansky je ani nemůžete moc ovlivnit. V tréninku takové věci nenatrénujete, je potřeba i štěstí."

SESTŘIH: Jablonec - Slavia 0:2. Domácí vytrvale tlačili, ale tři body berou sešívaní

Bylo pro další vývoj zápasu stěžejní, že jste v úvodu neinkasovali?

"Trenér na to apeloval. Stalo se nám to proti Jablonci v domácím utkání, a pak už to bylo těžké. Teď se nám podařilo neinkasovat a gól z penalty nás uklidnil."

Co říkáte na roli videa, které dvakrát rozhodlo ve váš prospěch?

"Každé kolo je to jinak, teď pomohlo nám. Někomu vždycky pomůže, někomu uškodí. Jsem rád, že video funguje, protože sporných situací je opravdu moc. Fotbalu prospívá."

Zúžil se boj o titul už jen na vás a Plzeň?

"To říkat nechci, stát se může cokoliv. Třeba teď zaváhala Sparta a ztratila hodně bodů - nám nebo Plzni se na jaře může stát to samé. Ale samozřejmě doufám, že náskok ještě zvýšíme a sezonu budeme dohrávat v klidu."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 18. Milan Škoda, 70. Hušbauer Sestavy Domácí: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek – Hübschman (C) – Kratochvíl (86. Sobol), Trávník, Považanec (82. R. Acosta), Jovović (75. D. Ikaunieks) – Chramosta. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil – T. Souček, Hušbauer – Zmrhal, Stoch (78. Sýkora), Olayinka (89. Frydrych) – Milan Škoda (C) (82. Mešanović). Náhradníci Domácí: Hanuš, Janković, Břečka, Sobol, Masopust, Acosta, Ikaunieks Hosté: Kovář, Deli, Frydrych, Zelený, Mešanović, Traoré, Sýkora Karty Hosté: Stoch, Ngadeu, Coufal Rozhodčí Berka – Blažej, Vlček Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 3 115 diváků

Jablonec - Slavia: Hušbauer nadvakrát pohotovou ranou protáhl Hrubého

Jablonec - Slavia: Na přízemní centr Stocha si skvěle naběhl Hušbauer a zvýšil na 2:0!

Jablonec - Slavia: Kratochvíl dotlačil míč do sítě! Ale gól byl odvolán kvůli přišlápnutí Koláře

Jablonec - Slavia: Kratochvíl dotlačil míč do sítě! Ale gól byl odvolán kvůli přišlápnutí Koláře

Jablonec - Slavia: Povedená Stochova standardka, Souček ale neusměrnil hlavičku do sítě

Jablonec - Slavia: Stoch střelou k bližší tyči prověřil Hrubého

Jablonec - Slavia: Lischka hlavičkoval v obrovské šanci

Jablonec - Slavia: Severočeši reklamují penaltu, Souček ale hrál rukou mimo vápno

Jablonec - Slavia: Trávník pálil hezky do šibenice, Kolář předvedl hezkou robinsonádu

Jablonec - Slavia: Chramosta málem našel Trávníka, ten těsně minul balon

Jablonec - Slavia: Škoda bezpečně proměňuje penaltu a posílá Pražany do vedení 1:0!

Jablonec - Slavia: Zmrhal napálil spojnici, Holeš pak zahrál rukou a hosté mají penaltu!

Jablonec - Slavia: Chramosta dorážel z bezprostřední blízkosti, Kolář ho zastavil

Jablonec - Slavia: Hanousek vysunul Kratochvíla, ten pálil těsně vedle!