Trpišovský chválil povedený podzim: Kdyby mi to někdo řekl, dám mu pusu

Jak byste zhodnotil vítězný duel v Jablonci?

„Utkání pro nás nezačalo dobře. Jablonec byl pohyblivější, přehrával nás ve středu pole. Výrazně nás podržel Ondra Kolář, ale celkově jsme v zápase tahali za kratší konec. Soupeř byl lepší, měl víc šanci. Hráči ale potvrdili, že mohou být a už i trochu jsou velký tým, když dokázali takové utkání zvládnout."

Je pro vás Jablonec neoblíbený soupeř?

„Na nich je vidět, že si na nás věří. Klobouk dolů před jejich výkonem, pro nás šlo o jeden z nejtěžších zápasů podzimu. Možná vůbec nejtěžší ze všech zápasů venku, co jsme odehráli. Mužstvo je komplexní, trenér Rada odvádí dobrou práci. Hodně jim pomohl i David Hovorka, který za sebou má fantastický podzim."

Z jabloneckého kádru vás pro jaro posílí Lukáš Masopust, chtěl byste ještě někoho dalšího?

„Umím si určitě nějaké hráče představit, ale nebudu jmenovat (usměje se). Někteří se mi líbí hodně. David Hovorka, David Lischka."

Zúžil se před jarem souboj o titul jen na vás a Plzeň?

„Myslím, že to může být ještě strašně zajímavé pro všechny. S nadstavbou nemáme nikdo zkušenost. Roli může sehrát hodně faktorů. Já si třeba vůbec neumím představit, jak budou devátého února vypadat hřiště. Terény i karetní tresty do toho výrazně promluví. Jaro umí být ošidné, do toho navíc budeme hrát evropské poháry. Náskok vypadá dobře, ale stát se může cokoliv. Pořád nás čeká 16 utkání."

Může hrát v boji o titul roli i to, jak si vy a Viktoria povedete v Evropské lize?

„Vliv to mít může. Všichni víme, jaké to je, loni jsme Evropu na jaře nehráli my. Strašně důležitá bude šířka kádrů, možnost zastupitelnosti."

Jaké je celkové hodnocení podzimu?

„Spokojenost. Bylo to dlouhé, hráli jsme 29 soutěžních zápasů. V lize máme čtyřbodový náskok, jdeme dál i v poháru a Evropské lize. Na stadion chodila spousta fanoušků, takže první polovinu sezony určitě můžeme hodnotit pozitivně."

Nebyl podzim vlastně až nad očekávání dobrý?

„Kdyby mi to někdo takovýhle vývoj řekl před sezonou, tak ho obejmu a dám mu pusu (usměje se). Výsledek je to výborný, určitě máme na čem stavět."