Rada bude sčítat odchody: Uvidíme, v jakém počtu se po svátcích sejdeme

Co říct k zápasu se Slavií?

„Utkání se mi hodnotí těžce, přece jen jsme prohráli poslední zápas kalendářního roku. Jsem zklamaný z výsledku, nikoliv výkonu. Myslím, že jsme v první půli byli lepší, neproměnili jsme spoustu šancí. Z penalty jsme poprvé inkasovali, ale hráčům jsem o přestávce říkal, že s utkáním pořád jde něco udělat. Bohužel jsme dostali gól prakticky z ničeho a takto silný tým, jako je Slavia, si výsledek 2:0 už pohlídá. Bylo to pro nás v závěru těžké a už se nám nepovedlo ani stav zkorigovat.“

Viděl jste ruku Tomáše Holeše, po které byla odpískána penalta?

„Na tu dálku těžko soudit, ale asi u těla byla. Holeš říkal, že se mu míč odrazil od prsou do ruky... O to ani tolik nejde, ale není to první zápas, ve kterém se nám podobná situace stala. Když vstoupíme do utkání aktivně jako proti Slavii, automaticky mi lítá hlavou, jen aby se něco nestalo. Většinou se právě pak něco stane, podobně jako třeba v duelu s Mladou Boleslaví.“

Povedlo se vám vyrovnat na 1:1, ale kvůli faulu Chramosty na Koláře sudí branku neuznal.

„Hráči v nějakém rámci pravidel protestovali. Rozhodčí se šel podívat na video a to zřejmě ukázalo, že gól nebyl. Upozorňoval jsem hráče, ať hrají dál. Bylo by zbytečné, aby někdo z týmu dostal žlutou kartu za protesty i přesto, že by emoce v zápase měly být vidět.“

Nemohlo to tým poznamenat?

„Asi jo, když vidíte, že se hráči radují a pak se branka neuzná... Na druhou stranu pořád byl stav 1:0 a se zápasem jsme mohli něco udělat. To se však nepovedlo.“

Chyběl Martin Doležal?

„Doležala jsem postrádal hodně. To byl pro nás největší handicap. Nechci říct, že by Chramosta zklamal, ale Doležal měl fazónu. Mrzí mě, jakým necitlivým způsobem dostal kartu... Citlivost zkrátka není a nebude, mělo by se na tom nějak zapracovat. Každopádně Doležal vstřelil proti Dynamu Kyjev vítěznou branku a Slavia je velmi silná ve vzduchu. Mohli jsme si někdy pomoct dlouhým nákopem, ale myslím, že jsme to nakonec zvládli i bez něj.“

Mrzí vás zpětně některý výsledek z podzimní části?

„Samozřejmě, že bych si zpětně pár zápasů vybavil. Hlavně by se jednalo o duely s celky ze spodních pater tabulky: Opava, Karviná... Každopádně za předvedený výkon se i přes porážku od Slavie tentokrát stydět nemusíme.“

Půlrok musel být pro tým poměrně náročný, že?

„Jsem na mužstvo hrdý. Půlrok jsme odehráli velmi dobře, velmi kvalitně. Porážka na jeho konci nás mrzí, ale nesmíme strkat hlavu do písku po prvním neúspěchu. Naším úkolem je stavět na tom, co jsme vybudovali. Poděkoval jsem hráčům za ligu i Evropskou ligu, zasloužili si to.“

Bojujete navíc i po náročném programu o nejvyšší příčky.

„Myslím, že tým má na to, aby hrál o špici tabulky. Samozřejmě jsou i další celky, které mají kvalitu. Česká liga je celkově hodně kvalitní. Ukazatelem je, že jsme na vysoké úrovni odehráli i utkání v Evropě, zvládli jsme některé velmi těžké zápasy.“

Vidíte, že by váš kádr mohl být pro větší i zahraniční kluby zajímavý?

„Ano, máme spoustu hráčů, kteří jsou zajímaví. Nejsme Sparta, Slavia nebo Plzeň, abychom nemuseli prodávat. Odchod hráče jde zároveň považovat i jako vyznamenání pro klub za jeho práci. Dokážeme vybrat kvalitu a následný odchod je pak práce samotných hráčů, jejichž píle se zúročila. Trenér samozřejmě bude vždy chtít, aby mu kádr zůstal pohromadě, ale když hráči odejdou, budu jim přát, ať se jim daří. Někdy však nemusí být nutně na prvním místě ekonomika...“

Jsou nějaké další odchody kromě Masopusta jisté?

„Nemám ani jistotu, jestli po zápase dojedu domů (směje se). Každopádně jestli přijde nabídka a klub jí posoudí za ekonomicky výhodnou... Je to pokaždé o nabídce. Pokud má správné parametry, klub se k ní postaví. Určitě ale nebudu nikomu bránit v odchodu, šanci případně budou dostávat jiní.“

Jaký bude váš cíl do zbytku sezony?

„Chtěli jsme zůstat po první části soutěže v první šestce, což se splnilo. Je to náš cíl a pořád platí. Pokud budeme výš, bude to pro nás příjemné. Důležité ale je, abychom hráli pořád stejně ofenzivně. Musíme počkat, co bude po Vánocích a jak kádr přijde nafouklý (směje se).“

Za největší problém pokládáte, i vzhledem k průběhu zápasu se Slavií, efektivitu?

„Občas je to nepříjemné, ale vstřelili jsme 38 gólů, víc nasbírala jen Slavia (48). Myslím, že je to dost, mrzí mě nevynucené prohry. V Opavě jsme prohráli převážně kvůli mně, udělal jsem větší změny v sestavě a pak jsem si to vyčítal. Teď si tento krok vyčítám dvojnásobně. Netočili jsme hráče tolik, měl jsem risknout i tento zápas... Nicméně jsem rád, že jsme dokázali, že lze hrát ligu i Evropu v jednom kalendářním roce. Hráči byli správně nastavení a fungovalo to. Ani jednou jsme přitom nežádali o odklad ligového zápasu. Nikdo by nám stejně nevyhověl, to můžu říct s jistotou. Kdybychom hráli celý rok systémem středa-neděle, tak hráči musí program zvládnout. Když půjdou do ciziny, nikdo se jich ptát nebude. Pokud řeknou, že jsou unavení, na jejich místo nastoupí deset dalších.“

Jaká je situace ohledně Michala Trávníka?

„To vám teď neřeknu. Den před zápasem vylezl článek, že Trávníka chtějí v Newcastlu, CSKA Moskva, Ausburgu... Jde o to, jak tyto informace hráč vstřebá. Ale opět platí, že klub musí uznat, jestli bude nabídka výhodná po všech směrech.“

Máte v hlavě nějaký post, který byste rád doplnil?

„Bude záležet na tom, kdo odejde. Pokud kádr zůstane v aktuální podobě, tak jsme v pořádku. Musela by to být jedině nějaká záležitost vyloženě do budoucna... Ale pokud někdo odejde, budeme muset začít příchody aktivně řešit.“

