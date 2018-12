Opavský klub bude mít úplně nové vedení. Nic se nemění, tvrdí primátor | iSport.cz

Zastupitelé podle ní v pondělí do představenstva navrhli jmenovat primátora Tomáše Navrátila, Petra Glončáka, Michala Kokošku, Romana Kováře a Radima Kavana. Kandidáty do dozorčí rady jsou Andreas Drastík, Petr Kašný, Zdeněk Viktorin, Lukáš Vaněk a René Černohorský. Jmenováni do funkcí by měly být na valné hromadě klubu svolané na 30. prosince.

"Chtěl bych ujistit fotbalisty i fanoušky, že změnou členů v orgánech společnosti se nic nemění. Naším cílem je, aby byla situace v klubu stabilní a aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro hráče, pracovníky klubu i jeho příznivce. Nadále trvá podpora klubu ze strany celého vedení města i naše snaha o získání strategického partnera, který by klubu zajistil finanční stabilitu a rozvoj," uvedl primátor Navrátil (ANO). Dodal, že změny v managementu či realizačním týmu klubu v plánu nejsou.

Končící předseda představenstva Marek Hájek řekl, že rezignaci představenstvo podalo už před časem. Důvodem byla vyjádření některých členů koalice, že se s nimi do budoucna nepočítá. "Nechtěli jsme být odněkud vyhozeni. Proto jsme rezignovali," uvedl Hájek. S ohledem na zachování klidu pro hráče před posledními podzimními zápasy informaci městu předali až 15. prosince.

V té době už podle Hájka vedení města bylo rozhodnuto, že zvolí nové členy dozorčí rady i představenstva. Dozorčí rada podle Navrátila rezignovala. Důvodem byly údajně výhrady k představenstvu.

"Představenstvo má pro klub připraveno zajištění provozu i financování přinejmenším do konce sezony 2018/19, ale respektujeme přání a záměr majoritního akcionáře přivést do klubu nové a kvalitnější persony, které zajistí více peněz a kvalitnější sportovní výsledky klubu. V jakém stavu a pozici předáme klub novému vedení, seznámí představenstvo veřejnost na naší poslední tiskové konferenci," uvedli členové představenstva Marek Hájek, Martin Víteček, Milan Němec a Martin Viltavský ve společném vyjádření zveřejněném na webu fotbalového klubu.