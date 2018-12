Bakoš se vrací do Plzně a cítí se na základ: Jinak bych tu nezůstal | iSport.cz

Bakoš má za sebou na Slovensku povedený půlrok. V dresu Trnavy během 18 duelů vstřelil pět branek včetně důležitého gólu v posledním předkole Evropské ligy na hřišti Olimpije Lublaň. Svému celku však často pomáhal i svou typickou zarputilostí a zkušenostmi, které se hodily v tuhých bojích v základní skupině Evropské ligy. I jeho zásluhou Trnavští v těžké skupině získali sedm bodů, nejvíc ze všech slovenských týmů v historii.

„Na hostování v Trnavě budu vzpomínat jen v tom nejlepším," prohlásil Bakoš o svém posledním působišti. „Podařily se nám věci, které se v našich končinách nedějí často. O to jsou vzpomínky příjemnější."



Slova pochopení měl pro místní fanoušky, jejichž protesty nakonec přispěly k odchodu majitele klubu i úspěšného českého trenéra Látala. „Lidé v Trnavě mají cit pro fotbal a dovedou ocenit věci, které hráč učiní pro výsledek. Umí být i kritičtí, a tak fotbalisté musí být připraveni také na tlak. Je důležité, jak se dokážete vyrovnat s nespokojeností a dokážete přesvědčit fanoušky, že máte své místo na hřišti,“ uvedl Bakoš.



Budoucnost Spartaku nevidí tak černě jako mnozí jiní. Podílet se na ní už však pětatřicetiletý veterán nebude. Vrací se totiž zpět na místo, kde prožil zásadní etapu své kariéry, do plzeňské Viktorie. „Co se týče mně osobně, mám povinnosti v Plzni, kde mám ještě půlroční kontrakt. Nastoupím do zimní přípravy a jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Mám šanci dostat se na hřiště,“ řekl Bakoš. „Kdyby tomu tak nebylo, nezůstal bych ve Viktorii,“ dodal.

V kádru Viktorie jej však nečeká nic snadného. Vrbův tým má sice momentálně mimo hlavní ofenzivní zbraň Michaela Krmenčíka, ale v kádru jsou Tomáš Chorý, který na konci podzimní části chytal formu. A v zimě navíc ze Zlína přijde francouzský střelec Jean-David Beauguel a od podzimu v klubu působí Erik Pačina, jenž přišel jako volný hráč z Dunajské Stredy. Na šanci rovněž čeká Jakub Řezníček.

„Čeká mě tvrdý boj, protože v týmu jsou čtyři dobří útočníci, ale těším se na to,“ dodal zkušený forvard.