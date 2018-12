Páník vytáhl Baník a míří do Evropy. Přes ligu či pohár to vyjde, věří Vrťo | iSport.cz

KOMENTÁŘ + ROZHOVOR | Až bude ostravský fanoušek za týden bilancovat končící rok 2018, měl by si sednout do křesla. Je totiž možné, že tomu, co Baník za toto období předvedl, zpětně ani neuvěří a zatočí se mu hlava. Není se čemu divit. Je opravdu těžké pochopit a racionálně vysvětlit sílu, kterou klub po tragické první čtvrtině roku nabral a demonstroval enormním bodovým ziskem ve zbylých devíti měsících. Co na vzestup Baníku říká jeho bývalý sportovní ředitel Dušan Vrťo? A proč vidí tým v evropských pohárech?