Šírl po zkratu zase hraje. Co řekl o Spartě, Bohemians či Tettehovi? | iSport.cz

Jak rok 2018 z pohledu Bohemians a Sparty hodnotíte?

„Myslím si, že ani jeden klub nemůže být spokojený, Sparta už vůbec ne, čelo jí hodně uteklo. Podzim se jí vůbec nepovedl a budou mít přes zimu co dělat, aby to nějak dali do kupy. Pokud jde o Bohemku, ta dobře začala, ale posledních osm zápasů bohužel nevyhráli a jsou vlastně namočení ve spodní části tabulky. Ale měli hodně zraněných, velkou marodku, a mladší kluci možná nezvládají tlak tak dobře.“

Sparta změnila dvakrát během roku trenéra, a stejně jí to nepomohlo.

„Asi to tam není až tak o trenérech, kteří se ve Spartě mění dost často a někdy možná i zbytečně. Můj názor je, že by měli někomu prostě věřit a nechat ho tam rok dva, aby si sestavil mančaft a kádr. Nakonec je to stejně o hráčích na hřišti, jak chtějí, nebo nechtějí. Na každý tým padne krize, ale otázka je, jak rychle se z toho vyhrabe. A ne, že se to táhne takovou dobu.“

Takže kvitujete, že trenér Zdeněk Ščasný dostal důvěru?

„Myslím si, že asi nemají koho tam teď dosadit. Vyhodit pana Ščasného a přivést někoho nového do situace, kdy to takhle nešlape, by bylo složité. Jsou tam spolu pohromadě už půl roku a asi vědí, co dělat. Přes zimu je třeba kádr stabilizovat, aby výkony byly aspoň na nějaké úrovni. Ne, že jednou vyhrajou a pak zremizujou, přičemž závěr se jim vůbec nepovedl.“

Vy prostředí ve Spartě jako hráč znáte. Co se tedy musí změnit, když ztrácí na první místo sedmnáct bodů?

„Ve Spartě je tlak, není čas o něčem přemýšlet. Dobře, nepovede se jeden zápas, dva, ale nemůže se to táhnout dál, že se nevyhraje čtyřikrát pětkrát za sebou.