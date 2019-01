Plzeň pustila stopera, Bohemka přišla o další oporu. Koho láká Jablonec? | iSport.cz

První čtvrtek v novém roce 2019 je v Česku ve znamení startu fotbalových příprav. Prvoligové kluby už oznamují některé změny v kádru. Obhájce titulu z Plzně, který začíná funkčními testy, uvolnil na hostování do konce sezony stopera Tomáše Hájka do Mladé Boleslavi. Do stejného klubu míří i ofenzivní záložník z Bohemians Dominik Mašek, opačným směrem putuje stoper Lukáš Hůlka. Jablonec láká podle informací iSport.cz do svých řad záložníka slovenské Nitry Fábryho.